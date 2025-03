Ucrania afirma que EEUU se dará cuenta "muy pronto" de que con Rusia "no se puede negociar"

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han vaticinado que Estados Unidos se dará cuenta "pronto" de que con Rusia "no se puede negociar" y limita estos primeros contactos hasta ahora a la ya clásica predisposición de toda nueva administración estadounidense de acercar posturas cuando llega a la Casa Blanca.

El principal portavoz de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha asegurado que con el paso del tiempo Estados Unidos y Rusia volverán a entrar en conflicto como ha venido sucediendo, pues son "competidores incondicionales".

Así, Podoliak ha descartado que estos primeros contactos de la Administración Trump hacia el Kremlin reflejen sintonía entre Washington y Moscú.

"Cualquier administración estadounidense en sus primeros meses o semanas cree que es posible restablecer relaciones con Rusia y lograr una comunicación más o menos normal, pero Rusia no es un país con el que se pueda negociar y se atenga a lo que se acuerde con ella", ha valorado Podoliak, en declaraciones a RCB.

Podoliak también ha expresado su confianza en que no se obligue a Ucrania a "capitular", ya que "no conviene ni Europa ni a Estados Unidos". En ese sentido, ha dicho que las demandas unilaterales que aspira conseguir Rusia "no serán bien recibidas por los socios estadounidenses".

"Estados Unidos modera este proceso con bastante rigidez en relación a sus socios europeos y ucranianos, pero moderarán aún más este proceso tan pronto como comprendan que con Rusia no se puede negociar, y esto quedará claro muy pronto", ha dicho el portavoz del presidente Volodimir Zelenski.