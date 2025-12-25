Ucrania anuncia el derribo de más de un centenar de drones lanzados por Rusia

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este jueves haber derribado más de un centenar de drones lanzados por Rusia, en una nueva oleada de ataques que ha provocado cortes del suministro eléctrico en al menos cuatro provincias, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 131 drones, 106 de los cuales han sido destruidos, antes de confirmar el impacto de 22 de ellos en 15 puntos y advertir a la población de que el ataque continúa. "Sigan las normas de seguridad", ha dicho.

La empresa energética Ukrenergo ha señalado en su cuenta en la red social Facebook que "los consumidores en Chernígov, Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk se encuentran sin electricidad" y ha explicado que "la difícil situación en el sistema energético a causa de ataques masivos previos por parte de Rusia dejaron también sin suministro a parte de Odesa".

"Los ingenieros hacen todo lo posible para restaurar todo el equipo dañado para que vuelva a estar operativo y restaurar el servicio" ha manifestado, al tiempo que ha recordado que las restricciones al consumo para industrias y empresas siguen en vigor, además de los cortes puntuales para todos los consumidores.