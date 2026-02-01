Ucrania anuncia que la nueva ronda de conversaciones con Rusia y EEUU comenzará el miércoles en Abú Dabi

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este domingo que la nueva ronda de conversaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abú Dabi comenzará el próximo miércoles y que su equipo negociador acudirá a ellas con ánimo de mantener "conversaciones sustanciales" para poner fin a la guerra.

"Nuestro equipo negociador acaba de presentar un informe. Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. Ucrania está lista para un diálogo sustancial, y nos interesa asegurar que el resultado nos acerque a un fin real y digno de la guerra", ha anunciado Zelenski en sus redes sociales.

La capital de Emiratos Árabes Unidos ya acogió el pasado 23 de enero un encuentro trilateral de dos días centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra.

Rusia ha asegurado que no tiene la más mínima intención de retirarse de los territorios que ha conquistado durante la guerra, una circunstancia que Zelenski ve intolerable o, como mínimo, merecedora de ser discutida en el Parlamento nacional o bien en referéndum.

El anuncio de Zelenski también ocurre un día después de la reunión mantenida entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, con el enviado ruso Kirill Dimitriev en Florida (EEUU), que el diplomático norteamericano describió como "constructiva".