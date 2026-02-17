Ucrania apunta que las negociaciones con EEUU y Rusia se enfocan en "cuestiones prácticas"

La delegación ucraniana en el marco de las reuniones trilaterales con Rusia y Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Yekaterina Chesnokova

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha valorado la jornada de negociaciones trilaterales en Ginebra, Suiza, con Estados Unidos y Rusia, señalando que las conversaciones, que se han prolongado durante más de cuatro horas, se han enfocado en "cuestiones prácticas" y "mecanismos para posibles soluciones".

Una vez ha concluido la primera jornada de la tercera ronda de contactos trilaterales, el negociador jefe ucraniano ha informado de que la delegación ucraniana "continua trabajando en grupos por áreas", aunque no ha detallado nuevos avances en las conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"Las discusiones se han centrado en cuestiones prácticas y en los mecanismos de posibles soluciones", ha señalado Umerov, quien ha valorado el papel de Estados Unidos al tener un "compromiso constructivo y disposición a trabajar a un ritmo constante" para lograr un acuerdo de paz.

La delegación rusa ha estado liderada en esta ocasión por Vladimir Medinski, asistente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que en las dos rondas de contactos trilaterales celebrados en Abu Dabi la delegación estuviera encabezada por Igor Kostiukov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.

El Kremlin ha descartado pronunciarse sobre la primera jornada de negociaciones con Kiev y Washington, toda vez que las conversaciones seguirán durante el miércoles. "No hay anuncios o planes de ello. Todo será cerrado para la prensa", ha manifestado el portavoz presidencial, Dimitri Peskov.