Ucrania asegura haber derribado cerca de 150 drones lanzados durante la noche por Rusia

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este viernes haber derribado cerca de 150 drones lanzados por Rusia, en una nueva noche de ataques tras la intensa oleada de bombardeos del jueves, que dejaron más de 15 muertos en la capital, Kiev, y otros puntos del país europeo.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las fuerzas rusas han lanzado un misil balístico 'Iskander' y 172 drones kamikaze, antes de recalcar que 147 de los aparatos han sido derribados por sus sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado que tanto el misil como 20 drones han impactado en ocho puntos del territorio ucraniano, mientras que fragmentos de cuatro aparatos derribados han caído en otros cuatro, sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad", sin que las autoridades de Rusia hayan dado por ahora una actualización sobre los objetivos supuestamente atacados.

Por contra, el Ministerio de Defensa ruso sí ha anunciado la interceptación de 62 drones lanzados por Ucrania durante la madrugada contra las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk, Leningrado, Nóvgorod y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.