Ucrania cifra en 2.000 los menores devueltos a Ucrania desde zonas ocupadas por Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha cifrado este martes en 2.000 el número de menores ucranianos que han vuelto al país desde zonas ocupadas por Rusia y que Kiev denuncia que fueron tomados en el contexto de la guerra, si bien ha recordado que todavía miles de niños siguen alejados de sus familias en medio de la invasión rusa.

"Hemos logrado un resultados significativos: 2.000 niños ucranianos han sido devueltos a sus casas desde zonas ocupadas por Rusia", ha confirmado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que ha insistido en que cada uno de estos retornos ha sido posible por el "esfuerzo diario" de la población, organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales.

De esta forma, ha expresado su gratitud con todos los que ha contribuido a la vuelta de los menores ucranianas a sus casas. En todo caso ha recordado que todavía hay "miles" de menores que siguen "cautivos" en Rusia y que "son víctimas de sus crímenes cada día".

"No vamos a parar hasta que cada niño ucraniano vuelva a casa", ha reiterado Zelenski. Según las estimaciones de Kiev, más de 19.000 menores ucranianos han sido deportados ilegalmente a Rusia en el contexto de la invasión lanzada en febrero de 2022.