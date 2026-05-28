Ucrania confirma un acuerdo con Suecia para comprar 20 aviones de combate y recibir otros 16

Archivo - El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, interviene durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una visita a Suecia. - -/Ukrainian Presidency/Dpa - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha confirmado este jueves que adquirirá 20 aviones de combate de fabricación sueca tipo Gripen, en un acuerdo que incluye además la donación de otros 16 cazas por parte de las Fuerzas Armadas suecas, en un paso clave para reforzar la capacidad aérea ucraniana.

"La máxima prioridad de Ucrania es la defensa aérea. Para reforzarla, Suecia y Ucrania ponen en marcha un importante acuerdo de defensa mediante el cual Ucrania adquirirá cazas suecos Gripen", ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado conjunto con la oficina del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en el marco del viaje de Volodimir Zelenski a Estocolmo.

Según informan, un primer paso consiste en la venta de hasta 20 aeronaves Gripen E/F, por las que Ucrania destinará 2.500 millones de euros, unos fondos procedentes del préstamo de apoyo de la Unión Europea que espera recibir desde junio.

La segunda parte del acuerdo incluye un compromiso de las autoridades de Suecia de donar 16 cazas cuando Ucrania avance con la compra prevista, Suecia también tiene la intención de donar dieciséis cazas Gripen C/D, un modelo anterior del avión de combate sueco, como parte de asistencia bilateral.

Asimismo, las autoridades suecas han presentado un paquete de apoyo militar a Ucrania que cubre también el suministro de capacidades de largo alcance, munición, capacidades de guerra electrónica, así como apoyo a la innovación en materia de defensa.