El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante una rueda de prensa en Kiev el 18 de noviembre de 2026 (archivo) - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha defendido este martes su ataque contra una corbeta de Rusia anclada en el puerto de la ciudad libia de Benghazi (este) y ha recalcado que con ello no "traslada" la guerra ni intenta "implicar" a nadie en la misma, ante las denuncias por parte de las administraciones libias enfrentadas por esta acción.

El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Georhi Tiji, ha enmarcado el ataque en el derecho a la autodefensa de Kiev y ha destacado que las acciones de Ucrania "están dirigidas únicamente contra el agresor", en referencia a Rusia, y "no contra terceras partes", según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

"Los ataques ucranianos cumplen con el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Respetamos el principio de proporcionalidad y minimizamos cualquier riesgo asociado", ha argumentado, antes de incidir en que el ataque "es una respuesta a años de terror ruso sistemático y brutal" contra Ucrania.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la amenaza a Libia fue creada precisamente por los buques de guerra y los transportes de armas rusos que llegan allí con regularidad". "Los ejemplos de agresión rusa contra Ucrania, Siria y otros pueblos confirman que la presencia rusa siempre representa una amenaza para la soberanía, la desestabilización y el caos", ha agregado.

Tiji ha hecho hincapié en que Rusia recurre "sistemáticamente" a una presencia militar y logística fuera de su territorio para garantizar sus operaciones militares, al tiempo que ha reiterado que Ucrania respeta la soberanía y la integridad territorial de Libia, país al que no busca "perjudicar".

Las declaraciones desde Kiev llegan después de que las autoridades reconocidas internacionalmente en Libia tildaran de "declaración de guerra" el ataque ucraniano y reclamaran a la comunidad internacional la inclusión del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en sus listas de "terroristas".

Zelenski ha reivindicado la autoría del ataque y lo ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Así, ha recalcado que la corbeta 'Merkury' ha sido hundida y ha especificado que otro buque de carga ubicado frente a las costas de Libia ha sido igualmente alcanzado por drones navales ucranianos.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.