Archivo - El director general del OIEA, Rafael Grossi, durante una visita a Ucrania en 2024. - Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Eu

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han denunciado este martes la designación del funcionario ruso Alexei Ferapontov como director general adjunto del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), pese a estar bajo sanciones ucranianas por su implicación en la toma de la central de Zaporiyia por parte de Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania.

"El nombramiento de un funcionario ruso sancionado como director general adjunto del OIEA es absurdo. Esta persona estuvo directamente implicada en los intentos de legitimar la primera toma militar de una central nuclear en Europa, la mayor del continente, situada en Zaporiyia, ha denunciado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes sociales.

En referencia al control ruso de la central nuclear, el titular de Exteriores ucraniano ha denunciado su complicidad con "uno de los mayores robos y de uno de los delitos más graves contra la seguridad nuclear", lamentando que ahora vaya a formar parte de la dirección del organismo internacional que precisamente vela por la seguridad nuclear.

"Semejante debilidad y falta de principios es, sin duda, lo último que necesita el mundo en un momento de crisis, cuando resulta imprescindible un liderazgo basado en principios para defender los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas", ha criticado.

En este sentido, Sibiga ha avanzado medidas diplomáticas para transmitir la queja de Kiev por los canales oficiales ante la designación de Ferapontov.

El nombramiento del hasta ahora 'número dos' de la agencia de Supervisión Medioambiental, Tecnológica y Nuclear rusa cuenta con el visto bueno del director de la OIEA, el diplomático argentino Mariano Grossi. Se espera que el funcionario ruso se incorpore al puesto en Viena a principios del año que viene.

Ferapontov es objeto de sanciones individuales por parte de Ucrania desde febrero de 2023, si bien no se encuentra en la 'lista negra' de la Unión Europea o de otros países en el marco de la panoplia de restricciones a Rusia en respuesta a la invasión del país vecino en febrero de 2022.

Ucrania ya maniobró antes de su designación, incidiendo en el precedente que establecía este paso tras lamentar en una carta enviada a Grossi que "la seguridad nuclear nunca debe ser objeto de compromisos políticos". "Tampoco puede verse comprometida la confianza en las instituciones encargadas de garantizarla", avisaron las autoridades ucranianas.