Ucrania informa de que el suministro eléctrico de la central de Chernóbil se ha restablecido tras los ataques

Archivo - Ataque sobre la central nuclear de Chernobil en febrero del pasado año. - Europa Press/Contacto/Tarasov - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Energía de Ucrania ha informado este martes de que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil se ha restablecido tras una serie de ataques rusos nocturnos que le hicieron perder el contacto con varias líneas de abastecimiento.

"La planta de energía nuclear de Chernóbil ha sido revivida por el Sistema de Energía Unida de Ucrania a pesar del ataque nocturno", ha indicado el Ministerio en un comunicado en el que ha afirmado que esto se produce gracias al "trabajo coordinado" de los ingenieros.

La cartera ha catalogado los ataques de "absolutamente inaceptables" y afirmado que representan una "violación grave" de los "principios fundamentales de la seguridad nuclear y radiológica". "Pone en peligro la seguridad no sólo de Ucrania, sino también de todo el continente europeo", ha argüido.

Asimismo, ha resaltado que la estación "cuenta con el suministro de combustible necesario y las fuentes de energía de reserva adecuadas en caso de que se repitan ataques". "Actualmente no existe una amenaza directa para la población y el medio ambiente. Los trabajadores y el personal continúan supervisando la situación", ha agregado.

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) había informado previamente de que "varias subestaciones eléctricas ucranianas" se vieron afectadas por los ataques rusos y que la central perdió "toda la energía externa".