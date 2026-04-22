Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante un reciente viaje a Roma. - Europa Press/Contacto/Cristiano Minichiello/Agf
MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha señalado este miércoles de que las autoridades ucranianas han pedido a Turquía que acoja una cumbre entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para avanzar el proceso de paz en Ucrania, subrayando la importancia de dar pasos en esa dirección e indicando que Kiev está abierto al encuentro siempre que no se produzca en Rusia ni en Bielorrusia.
"Abogamos por una reunión diplomática entre el presidente Zelenski y Putin para impulsar una nueva dinámica. Se lo hemos preguntado a los turcos y a otras capitales", ha indicado el titular de Exteriores en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.
En este sentido, ha incidido en que Ucrania se abre a que la cumbre se celebre en otro país a excepción de Rusia o Bielorrusia. "Si alguna otra capital, además de Moscú y Bielorrusia, organiza dicha reunión, asistiremos. Y esto es importante para nosotros", ha afirmado.
Desde hace semanas, Zelenski viene insistiendo en que es necesario una cumbre a nivel de jefes de Estado para acordar de una vez por todas el fin de la guerra con Rusia.
"Se necesitan reuniones a nivel de líderes para resolver realmente todo", valoró el presidente ucraniano a finales de marzo, incidiendo en que lo más importante es establecer "garantías de seguridad" que permitan vislumbrar el punto final a la guerra, una vez que las iniciativas diplomáticas a tres, con la mediación de Estados Unidos, se han estancado tras la guerra lanzada contra Irán a finales de febrero.