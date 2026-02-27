Ucrania reitera que "es inútil" en estos momentos hablar de elecciones presidenciales

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han vuelto a descartar la posibilidad de celebrar elecciones mientras continúe la guerra, respondiendo así una vez más a las demandas de quienes cuestiona la legitimidad del presidente, Volodimir Zelenski, entre ellos su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo ha planteado varias veces.

"Hablar de elecciones en las circunstancias actuales es inútil", ha valorado el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budanov, en una entrevista al diario libanés 'Al Modon', en la que ha descartado también una convocatoria en caso de que se decrete un alto el fuego.

Esta idea de decretar una tregua temporal para convocar elecciones fue planteada a finales del año pasado por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien afirmó que "tarde o temprano" las autoridades de Kiev han de legitimarse, e incluso por Zelenski, aunque matizó que es una cuestión más del interés de "algunos socios".

En esas mismas declaraciones, Zelenski volvió a dejar claro hace un par de semanas que solo convocará elecciones "cuando existan todas las garantías de seguridad adecuadas", después de que los medios estadounidenses señalaran que tenía intención de anunciar el 24 de febrero la próxima cita electoral.

Zelenski negó que Trump le estuviera presionando con retirarse de cualquier iniciativa para consolidar medidas de seguridad para Ucrania si no convoca elecciones a la mayor brevedad posible.