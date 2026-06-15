Ucrania reprocha a la UNESCO que no mencione a Rusia en su mensaje de condena por el ataque en Kiev

La catedral de la Dormición de Kiev. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han reprochado este lunes a la UNESCO que en su mensaje de condena por el ataque de las últimas horas sobre la catedral de la Dormición no haya ninguna referencia a Rusia y ha afeado a su director general, Jaled el Enany "su falta de liderazgo e incapacidad para cumplir su mandato".

"Absurdo, la organización encargada de proteger el patrimonio cultural ni siquiera sabe de quien lo protege", ha declarado el portavoz ucraniano de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji, en un mensaje en redes sociales en respuesta al texto de condena que ha publicado la Unesco en las últimas horas.

En él, esta agencia especializada de Naciones Unidas ha rechazado el ataque contra la catedral de la Dormición y sus alrededores, remarcando que se trata de patrimonio mundial protegido. "Uno de los hitos espirituales y culturales más significativos de Ucrania", ha destacado

"UNESCO condena los ataques contra el patrimonio cultural, las instituciones educativas, los estudiantes, el personal educativo y los profesionales de los medios protegidos por el Derecho Internacional", ha señalado y explica que estos espacios compartidos "son esenciales para la recuperación y la cohesión social".

Sin embargo, al portavoz ucraniano de Exteriores no se le ha pasado por alto que en la nota de repudio, la UNESCO no ha hecho mención en ningún momento a la autoría del ataque, que Moscú niega. "¿Por qué es tan difícil decir 'ataque ruso'?", se ha preguntado Tiji, que apunta hacia el responsable de esta organización de la ONU.

"Tristemente, bajo Jaled el Enany, la UNESCO continúa mostrando falta de liderazgo, debilidad e incapacidad para cumplir con su mandato", ha criticado el portavoz ucraniano.