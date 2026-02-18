Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones en Ginebra

La delegación rusa en las negociaciones ofrece declaraciones en el Hotel Intercontinental en Suiza. - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ronda de negociaciones trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra ha acabado este miércoles sin avances aparentes en los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz, tras una segunda jornada de conversaciones que ha durado solo dos horas.

En declaraciones a la salida de las negociaciones, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, ha señalado que las conversaciones fueron difíciles pero profesionales, con la vista puesta en que se celebre una nueva tanda de contactos pronto, según recoge la agencia Interfax.

"Las negociaciones duraron dos días: un encuentro muy largo ayer en varios formatos y varias horas en el día de hoy", ha subrayado, después de que los contactos de este miércoles en el Hotel Intercontinental duraran solo dos horas.

De esta ronda de contactos habría salido la intención de volver a reunirse pronto, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para que Rusia, Ucrania y Estados Unidos vuelvan a sentarse, señalan fuentes a la citada agencia rusa, que informa de que la delegación del Kremlin volverá este mismo miércoles a Moscú.

Poco después de acabar la cita, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado en declaraciones a la prensa que hay avances en cuestiones militares, como el mecanismo para vigilar el alto el fuego, pero que en las cuestiones políticas y territoriales las posiciones de Ucrania y Rusia siguen distantes.

"En principio, los militares entienden cómo supervisar el alto el fuego y el cese de la guerra, si existe voluntad política para ello. Allí acordaron casi todo. La supervisión definitivamente contará con la participación de la parte estadounidense. Creo que esta es una señal constructiva", ha detallado el líder ucraniano en unas declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

Aunque ha señalado progresos en "la dirección militar", Zelenski ha indicado que asuntos sensibles, como las cesiones territoriales o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, siguen en el aire. "Hubo diálogo en la dirección política y hemos acordado avanzar, estamos de acuerdo en continuar", ha añadido, aunque ha reconocido que no hay avances en el plano político como en el militar.

Previamente, el dirigente ucraniano ha acusado a Rusia de obstruir las negociaciones trilaterales en marcha en Ginebra, afirmando que la primera jornada de esta nueva tanda de contactos, que se prolongó durante casi seis horas, fue "realmente difícil".

"Las reuniones de ayer fueron realmente difíciles, y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar las negociaciones que ya podrían haber llegado a la etapa final", denunció en un mensaje en redes sociales, en el que detalla que las delegaciones trataron tanto "cuestiones militares" como "político-militares".

Las negociaciones deben ser "productivas y aumentar las posibilidades de soluciones pacíficas", ha insistido Zelenski, subrayando que esa es la "tarea clara" encomendada a la delegación ucraniana.