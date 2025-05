Ucrania y Rusia barajan Turquía, Vaticano o Suiza como sede de las negociaciones

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que están estudiando Turquía, el Vaticano o Suiza como posibles sedes de las negociaciones para un alto el fuego con Rusia que ha anunciado este mismo lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estamos considerando la posibilidad de una reunión, de otra reunión de todos los equipos de alto nivel. Este encuentro podría tener lugar en Turquía, en el Vaticano o en Suiza. Estamos considerando estas tres sedes", ha explicado Zelenski a la prensa tras las dos conversaciones telefónicas mantenidas este lunes con Trump, antes y después de que éste hablara con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En la primera llamada han "hablado de lo importante que es un alto el fuego para Ucrania". "Hemos tratado la disposición de Estados Unidos de adoptar medidas más serias, sanciones, y le he pedido pensarlo y aplicarlas si Rusia no apoya el alto el fuego y no quiere poner fin a la guerra", ha explicado, según recogen medios ucranianos. Por último, Zelenski ha pedido a Trump "que no tome decisiones sobre Ucrania sin nosotros".

Ya en la segunda conversación, Zelenski ha explicado que han participado también el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Trump cree que lo más importante es que haya negociaciones directas entre Ucrania y Rusia. Esta es su postura. Lo ha demostrado. Cree que Rusia dará señales apropiadas, que serían un alto el fuego, y los próximos pasos. Esa es su estrategia", ha explicado.

Por otra parte, Zelenski ha advertido de que Ucrania no aceptará retirar sus tropas de sus propios territorios. "Nadie va a retirar a nuestras tropas de nuestros territorios. Es mi deber constitucional. Es el deber de nuestras Fuerzas Armadas proteger la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", ha subrayado.

Zelenski ha reconocido que hay territorios "ocupados temporalmente debido a la agresión de un país que es muy grande", pero ha rechazado "ultimátum". "Nadie va a entregar su tierra, sus territorios a su gente, sus hogares", ha remachado.

Por eso, ha advertido de que si Rusia pone como condición la retirada de las tropas ucranianas, supondría que no quieren un alto el fuego ni el fin de la guerra "porque saben perfectamente que Ucrania no lo hará".

En cualquier caso, Zelenski ha indicado que no sabe lo que pretende incluir Rusia en el memorándum que está preparando Moscú, un contenido que habrían tratado Trump y Putin en su conversación. "No puedo dar una respuesta sobre lo que habrá en el memorándum porque no tengo esta información", ha apuntado.

Por su parte, Ucrania tiene como prioridades el alto el fuego, el intercambio de prisioneros de guerra y el regreso de los menores, ha explicado Zelenski. De hecho, ha revelado que Ucrania ha entregado ya un listado de 400 menores ucranianos al Papa León XIV que considera que están secuestrados por Rusia.

En lo que respecta al intercambio de presos que ultiman Rusia y Ucrania, Zelenski ha reiterado que es con un formato de 1.000 por 1.000 "prisioneros de guerra".

"La otra parte da señales sobre prisioneros políticos y periodistas. No quiero entrar en detalles aún, pero intercambiar niños por militares me parece que... Para ser honestos, no lo apoyamos. Los niños tienen que volver y esto sería injusto y estaría fuera de la ley, incluso fuera de las leyes de la guerra", ha argumentado.