Ucrania y Rusia inician el segundo día de conversaciones en Abu Dabi

La delegación ucraniana durante las conversaciones en Abu Dabi. - Сысоев Григорий / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Ucrania y Rusia han comenzado la segunda jornada de conversaciones trilaterales para avanzar en un acuerdo de paz, que cuenta con la mediación de Estados Unidos, en el marco de la primera ronda de contactos desde febrero.

"Comenzamos el segundo día de negociaciones. En primer lugar, celebraremos una reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia. A continuación, tendremos una reunión con nuestros socios europeos", ha explicado el jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, quien ha confirmado que, al contrario que el primer día, la reunión con representantes de la Unión Europea y de la OTAN en Abu Dabi tendrá lugar después de la cita con la delegación rusa.

"Seguimos trabajando", ha indicado el representante ucraniano en las conversaciones, tras la primera jornada de los contactos que se saldaron con un resultado "muy significativo" según indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Según informó, las partes abordaron "parámetros para medidas humanitarias" de cara a una eventual tregua y posterior acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

En todo caso, las autoridades ucranianas vienen insistiendo estos días que Rusia no puede dictar el futuro de Ucrania, rechazando la cesión de territorio en la región del Donbás, ocupada parcialmente por el Ejército ruso tras la invasión a gran escala lanzada en 2022.

"Si permitimos que Rusia decida el destino de Ucrania, le abriremos el camino para que tome decisiones sobre el resto de Europa. Necesitamos ser más fuertes que los rusos. Y solo a través de la unidad podemos lograrlo", subrayó Zelenski en declaraciones desde Dinamarca donde realizó una visita este martes, coincidiendo con las conversaciones en Abu Dabi.