Ucrania y Rusia interceptan cerca de 300 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos

Militares del Ejército de Rusia se preparan para lanzar un dron de reconocimiento en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han anunciado este jueves la destrucción de cerca de 300 drones lanzados contra sus territorios, en una nueva noche de intercambio de ataques en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las fuerzas rusas han lanzado 155 drones contra el país y ha afirmado que 139 han sido destruidos por los sistemas de defensa antiaérea, si bien once han impactado en nueve puntos del país.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en nuestro espacio aéreo", ha alertado, antes de reclamar a la población que "siga las normas de seguridad" fijadas por las autoridades de Ucrania ante este tipo de ataques, que se suceden de forma diaria desde el inicio del conflicto.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que durante las últimas horas han sido interceptados 154 aparatos ucranianos en las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Nizhni-Nóvgorod, Rostov, Samara, el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.