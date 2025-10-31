La UE comparte el objetivo de EEUU de combatir delincuencia organizada pero pide cumplir el Derecho Internacional

BRUSELAS 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha afirmado este viernes que comparte el objetivo de Estados Unidos de combatir la delincuencia organizada, tras los ataques de Washington a presuntas lanchas de narcotraficantes en una campaña de operaciones en el Caribe que deja al menos 60 muertos, pero ha reclamado hacerlo siguiendo los preceptos del Derecho Internacional y el respeto a la integridad territorial.

"Compartimos el objetivo de desmantelar las redes de delincuencia organizada que amenazan a los ciudadanos a ambos lados del Atlántico. Nuestro enfoque combina la acción operativa, una legislación más sólida, un enfoque basado en la evidencia y la cooperación internacional para desarticular las organizaciones criminales y desmantelar sus modelos de negocio", ha afirmado un portavoz de la UE en respuesta a Europa Press sobre la campaña lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra supuestas redes de narcotraficantes en Latinoamérica.

En este sentido, el bloque europeo defiende su forma de trabajar con sus socios de América Latina y el Caribe, al igual que con Estados Unidos, para combatir la delincuencia organizada.

Además, ha reclamado que el combate a la delincuencia organizada se lleve a cabo "con pleno respeto del derecho internacional" y "de los principios de integridad territorial y soberanía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

La operación militar estadounidense contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico ha dejado ya más de 60 víctimas mortales desde principios de septiembre y ha provocado las denuncias de Naciones Unidas.

El organismo internacional critica que no hay justificación legal a estas acciones extraterritoriales y reclama a Washington "prevenir la ejecución extrajudicial" de las personas que viajan a bordo de estas embarcaciones, independientemente de las sospechas delictivas que pesen sobre ellos.