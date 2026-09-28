La UE compromete 60 millones para reforzar la defensa y estabilidad de Cabo Verde

Archivo - Banderas de la Unión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha comprometido este lunes una ayuda de 60 millones de euros para apoyar a las Fuerzas Armadas de Cabo Verde en el refuerzo de la capacidad de defensa y estabilidad del país; mediante un apoyo que el bloque desembolsará desde el Fondo Europeo para la Paz.

El objetivo es por tanto reforzar los medios de defensa de las Fuerzas Armadas, en particular ayudándolas a salvaguardar la soberanía de Cabo Verde en el mar y a mejorar la seguridad marítima regional, según ha indicado el Consejo de la UE (gobiernos) en un comunicado.

De este modo, los fondos se dirigirán especialmente a la Guardia Costera para medidas de mantenimiento y logística, formación, operación marítimas, comunicación y tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Con esta partida, la ayuda de la Unión Europea a Cabo Verde se eleva a 75 millones de euros en el marco del Fondo Europeo para la Paz.