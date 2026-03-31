La UE considera "totalmente inaceptables" los ataques contra la FINUL en Líbano y pide que se investiguen

Archivo - Bandera de la UE en la sede de la Comisión Europea. - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha condenado este martes los ataques "totalmente inaceptables" contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que han causado la muerte de varios 'cascos azules' en el sur del país y ha reclamado una investigación "exhaustiva" para esclarecer lo ocurrido.

"Condenamos los ataques que han resultado en la muerte de efectivos de la FINUL y en otros heridos", ha señalado el portavoz comunitario de Exteriores, Anuar El Anouni, que ha denunciado asimismo los incidentes registrados en los últimos días contra el contingente francés, en plena intensificación de las operaciones militares en territorio libanés.

Asimismo, ha subrayado que se lleve a cabo una "investigación exhaustiva que arroje luz sobre estos graves ataques" que, según subraya, "constituyen una grave violación del derecho internacional, son totalmente inaceptables y deben cesar inmediatamente".

"Nosotros, como Unión Europea, reiteramos nuestro apoyo inquebrantable a la FINUL, que es una fuerza fundamental para la estabilización de Líbano", ha señalado el portavoz comunitario, que ha destacado el papel de la misión, desplegada en el sur del país para supervisar el alto el fuego y apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas, y que en los últimos días ha sido objeto de varios ataques, incluidos bombardeos y explosiones contra sus efectivos.

En concreto, la reacción en Bruselas se produce después de que al menos tres militares indonesios de la misión de la ONU hayan muerto en las últimas horas en el sur del país, en una zona marcada por la presencia tanto de las milicias de Hezbolá como del Ejército israelí y en la que se han registrado varios incidentes contra las fuerzas internacionales.