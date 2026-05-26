La UE convoca a la encargada de negocios de Rusia tras las amenazas contra diplomáticos en Kiev

Archivo - Bandera de la UE - Kay Nietfeld/Dpa - Archivo

BRUSELAS, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha convocado a la encargada de negocios de la misión de la Federación Rusa ante la UE, Karen Malayan, para trasladarle que las advertencias de Moscú sobre inminentes ataques contra Kiev y los diplomáticos de países de Occidente son "inaceptables", reafirmando que mantendrá su presencia en la capital ucraniana pese a las advertencias "desesperadas" del Kremlin.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien ha enmarcado los avisos de Moscú a diplomáticos en Kiev para dejar la ciudad en la necesidad de Rusia de "sembrar el pánico y generar alarma" ante la imposibilidad de obtener victorias militares en el frente contra Ucrania.

"Todos los comandantes, perpetradores y cómplices de esta grave violación del Derecho Internacional humanitario tendrán que rendir cuentas. Acabamos de convocar a la encargada de negocios rusa. Acaba de ocurrir, y le hemos trasladado el mensaje de que esto es claramente inaceptable", ha detallado la portavoz comunitaria.

En este sentido, ha asegurado que "la UE mantiene su presencia y sus operaciones en Kiev" y ha señalado que "estas amenazas huelen a desesperación" por estar "perdiendo en el campo de batalla", como también ha señalado recientemente la Alta Representante de la Unión para Política Exterior, Kaja Kallas.

Estos ataques son, ha proseguido Hipper, "lamentablemente una realidad cotidiana para Ucrania, para Kiev y sus ciudadanos" y, de hecho, la delegación comunitaria sobre el terreno y la sede de la misión civil de la UE en Kiev "también han sido alcanzadas en ataques temerarios".

"Recordamos una vez más que cualquier ataque internacional e intencionado contra civiles y objetivos no militares constituye un crimen de guerra", ha añadido, para después concluir que los ataques de Rusia demuestran que Moscú no tiene "el menor interés en la paz" y que "desprecia totalmente todos los esfuerzos en esa dirección".

NO VE DISPOSICIÓN DE RUSIA PARA LA PAZ

De hecho, al ser preguntada sobre si los Veintisiete han consensuado algún nombre para que represente a la Unión en unas eventuales negociaciones de paz con Rusia sobre Ucrania, ha respondido que Bruselas no ve "ninguna señal" de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere acabar la guerra y que no habrá conversaciones hasta que no tenga "una disponibilidad real para la paz".

Las declaraciones de la Unión Europea tienen lugar después de que este lunes el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, emplazara a su par estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio, y a los demás países con representación diplomática en Kiev, a evacuar a su personal de la capital ucraniana en los prolegómenos de nuevos ataque rusos con misiles contra la ciudad.