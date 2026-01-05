La UE ve en la intervención de EEUU una oportunidad para transición democrática que incluya a Machado

Archivo - Bandera de la UE frente al edificio del Berlaymount.- Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

BRUSELAS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha valorado este lunes la intervención de este sábado de Estados Unidos en Venezuela como una "oportunidad" para llevar a cabo una transición democrática en el país latinoamericano, que en "debe incluir" a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, que fueron apoyaron por una "significativa mayoría" de los venezolanos en las últimas elecciones, apuntado que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, carece también de legitimidad.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha puesto en valor el papel de Machado y González en Venezuela por "haber luchado incansablemente por la democracia y los Derechos Humanos", y por haber liderado en 2024 un movimiento "pacífico" que fue apoyado por "millones de venezolanos que les votaron".

En este punto, ha indicado que "los próximos pasos" tras la intervención de Washington en Caracas se deben centrar "en el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir tanto a Edmundo González y María Corina Machado", dos figura que por el momento Trump ha relegado de la situación actual aduciendo que no tiene apoyo suficiente dentro del país.

La portavoz de Exteriores ha recordado que el hasta este sábado presidente venezolano, Nicolás Maduro, "carece de la legitimidad de un líder elegido democráticamente" y que por tanto lo ocurrido durante el fin de semana "brinda la oportunidad" de una transición democrática "liderada por el pueblo venezolano".

"Los acontecimientos de los últimos días crean esta posibilidad para que quienes han sido elegidos democráticamente en Venezuela puedan efectivamente gobernar el país", ha explicado, haciendo un llamamiento a garantizar que "sea Venezuela quien restaure la democracia y abra la vía para salir de la crisis actual".

Preguntada sobre si la Unión Europea valora hacer como Estados Unidos y trabajar con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la portavoz ha respondido que la Unión sólo ve legitimada a "aquellos que han sido elegidos democráticamente", en alusión a la oposición venezolana.

EVITA CONDENAR LA INTERVENCIÓN DE EEUU

En otro orden de cosas, el bloque europeo ha vuelto a insistir en la necesidad de "respetar y defender" el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, señalando a su vez "la responsabilidad" del Consejo de Seguridad de la ONU de "defender estos principios como pilar de la seguridad internacional".

"Hemos recordado los principios por los que nos guiamos, y se trata del Derecho Internacional, que incluye también la Carta de la ONU, la cual debe ser respetada", ha proseguido la portavoz en su explicación, que ha evitado no obstante responder a si considera legal y dentro de la Carta de Naciones Unidas la intervención de Estados Unidos.

"Hay órganos que están en mejor posición para decidir sobre la legalidad o ilegalidad", ha añadido, para después no entrar en cuál es la definición de la UE de la operación militar del sábado y de si la ven como una invasión o un golpe. "Eso no es lo más relevante en este instante", ha zanjado.