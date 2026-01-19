La UE destaca el "vital" acuerdo entre el Gobierno sirio y las FDS

Archivo - Banderas de la UE en Bruselas (archivo) - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

BRUSELAS 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha puesto este lunes en valor el "vital" acuerdo alcanzado en la víspera entre el Gobierno sirio y las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) para un alto el fuego, la integración de la milicia en el Ejército sirio y la asunción de la autoridad militar y civil en el este de Siria por parte del Gobierno central.

"El alto el fuego entre las autoridades provisionales sirias y las FDS es un paso vital para evitar que el país vuelva a caer en la inestabilidad y para consolidar las funciones del Estado", ha apuntado Kallas en un comunicado.

La jefa de la diplomacia europea ha pedido el "cese inmediato" de todas las hostilidades y el cumplimiento de todo lo pactado, así como la protección de los civiles.

"El objetivo de la UE sigue siendo una transición genuinamente incluyente en Siria. Para que ocurra, es esencial la integración de las instituciones militares, de seguridad y civiles en unas estructuras estatales unificadas, así como una participación política y local", ha argumentado Kallas.

Para la jefa de la diplomacia europea, es "también crucial la protección plena de los derechos kurdos" y el "renovado compromiso" de las autoridades sirias dentro de la Coalición Global contra "un resurgimiento de Estado Islámico".

Este domingo el Gobierno sirio anunció un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que en la práctica supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.

El acuerdo ha sido anunciado en medio de una ofensiva militar del Ejército y milicias aliadas en Alepo, Raqqa, Hasaka y Deir Ezzor y de las denuncias de las FDS de brutales crímenes perpetrados por las fuerzas progubernamentales. Las FDS han confirmado la firma del acuerdo "para evitar una guerra civil" mientras su principal aval, las fuerzas militares estadounidenses en Siria, hayan hecho oídos sordos a sus peticiones de ayuda frente a la ofensiva de Damasco.