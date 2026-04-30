La UE expresa su "profunda preocupación" por la suspensión de la Liga Tunecina de Derechos Humanos

Archivo - Protesta contra el presidente de Túnez, Kais Saied - Chokri Mahjoub/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

BRUSELAS, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado su "profunda preocupación" por la suspensión de la Liga Tunecina por los Derechos Humanos (LTDH), una de las organizaciones de Derechos Humanos más veteranas del mundo árabe, y ha hecho un llamamiento a las autoridades tunecinas para que restablezca las condiciones que garanticen el pluralismo en el país.

En un comunicado difundido ese jueves, un portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE ha reafirmado el compromiso del bloque comunitario con Túnez y ha indicado que seguirá apoyando "a su pueblo en sus esfuerzos por consolidar las instituciones democráticas" y promover los Derechos Humanos.

"La Unión Europea expresa su profunda preocupación por la suspensión de la LTDH, una emblemática organización de la sociedad civil tunecina, actor clave en la promoción y protección de los derechos humanos en Túnez y co-receptora del Premio Nobel de la Paz 2015", se lee en el escrito.

También ha instado a Túnez a permitir que "las voces independientes contribuyan al desarrollo del país", y ha avisado de que la UE "seguirá vigilando de cerca" la situación y entablando un diálogo con las autoridades tunecinas para promover los Derechos Humanos y el Estado de derecho en el país, de conformidad con el Acuerdo de Asociación UE-Túnez y las obligaciones nacionales e internacionales de Túnez.

La junta directiva de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) anunció el pasado 25 de abril que había recibido informaciones sobre una "decisión de suspender sus actividades durante un mes"; una medida que calificó como "una violación de la libertad de asociación y de acción colectiva".

La Liga desempeñó un papel crucial durante la etapa del diálogo nacional después de la revolución de 2011, germen de la Primavera Árabe, y sus esfuerzos la hicieron acreedora, junto a otras tres ONG, del Premio Nobel de la Paz 2015.