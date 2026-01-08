La UE y Jordania avanzan en la implementación de 3.000 millones en ayudas para la modernización del país

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el rey de Jordania, Abdalá II, y el príncipe heredero, Al Hussein Bin Abdalá II. - ALEXANDROS MICHAILIDIS - UNIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europa y Jordania están avanzando "de manera constante" en la implementación del paquete de apoyo financiero y de inversión de 3.000 millones de euros que Bruselas destinará hasta 2027 al país de Oriente Próximo para apoyar su resiliencia económica y su agenda de modernización.

Así lo han manifestado ambas partes en la primera cumbre UE-Jordania celebrada este jueves en la capital jordana, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el rey de Jordania, Abdalá II, han compartido la necesidad de fortalecer la cooperación política y económica bilateral.

La UE y Amán han emitido un comunicado conjunto en el que destacan que la cumbre de este jueves "marca un hito importante en las relaciones UE-Jordania", y comprometiéndose a cooperar para lograr la "estabilidad a largo plazo, la paz, la seguridad", así como a garantizar "valores universales" como la democracia o los Derechos Humanos.

"Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los principios de la Carta de Naciones Unidas y cooperaremos para reforzar el multilateralismo efectivo y el orden internacional basado en normas, con Naciones Unidas en su núcleo", se lee en el texto, donde también se aboga por "la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por el Derecho Internacional", entre otros asuntos.

Más concretamente, la Unión ha reconocido "el impacto particular de las crisis regionales" en Jordania y, "en vista de su papel fundamental en la contribución a la paz y estabilidad regional", ha reiterado su compromiso a apoyar "la resiliencia económica" de Jordania y "la agenda de reforma" del país.

"Como se anunció en enero de 2025, la UE está presentando un paquete de apoyo de 3.000 millones euros. El paquete de apoyo consiste en 1.000 millones euros en Asistencia Macroeconómica (MFA), 640 millones euros en subvenciones y 1.400 millones euros en inversiones públicas y privadas a movilizar", prosigue el comunicado.

AVANCES CONSTANTES EN EL PAQUETE DE AYUDAS

Durante la cumbre --que se celebrará nuevamente en 2028 en Bruselas--, el presidente del Consejo Europeo ha intervenido celebrando que la implementación del paquete de apoyo de 3.000 millones de euros para Jordania --anunciado en 2025 y que combina subvenciones y préstamos para apoyar "la visión de modernización" del rey Abdalá II--, sigue "avanzando constantemente".

El socialista portugués también ha recalcado el compromiso europeo de apoyar "la resiliencia y la estabilidad económica de Jordania", y ha asegurado que esta cumbre y una futura conferencia de inversión "son prioridades clave para nosotros".

Entre la "creciente cooperación" entre ambos países, Costa ha destacado el apoyo militar con un nuevo paquete de 35 millones de euros, aprobado a finales del año pasado, para la adquisición de un sistema de defensa aérea para Jordania. También ha mencionado el diálogo par la lucha contra el terrorismo o las amenazas cibernéticas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ha planteado que "la estabilidad económica es fundamental", que por eso la UE invertirá 3.000 millones de euros hasta 2027 en Jordania. Ha señalado que, no obstante, queda "mucho trabajo por hacer juntos y mucha inversión".

Con todo, Von der Leyen ha valorado que "en tiempos de crecientes desafíos geopolítico", es bueno saber que la Unión Europea y Jordania "colaboran estrechamente". "La cumbre de hoy demuestra la rapidez con la que nuestra asociación ha evolucionado desde una visión estratégica a una competitiva", ha sostenido.

APOYO AL PLAN DE PAZ EN GAZA

La Unión Europea y Jordania también han expresado su respaldo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza y al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Gaza, al tiempo que han instado a todas las partes a aplicar plenamente dicha resolución conforme al Derecho Internacional.

Ambas partes han subrayado la urgencia de responder a la situación humanitaria "catastrófica" en Gaza, reclamando la entrega rápida, segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria y el acceso sin trabas de Naciones Unidas, sus agencias y organizaciones humanitarias, y han acogido con satisfacción los esfuerzos humanitarios desarrollados por Jordania.

Asimismo, han reiterado que la única vía hacia una solución justa y duradera en Oriente Próximo pasa por la solución de dos Estados, con Israel y un Estado palestino soberano y viable conviviendo en paz y seguridad, y han reafirmado su rechazo a cualquier intento de anexión, a los asentamientos ilegales y a los desplazamientos forzosos de población palestina.

COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE FRONTERAS

En el comunicado, que también condena la invasión rusa de Ucrania y tiene menciones sobre la situación en Siria o en Líbano, ambas partes también se han comprometido a seguir trabajando conjuntamente en cuestiones de seguridad y de "gestión de fronteras y la lucha contra la delincuencia organizada", así como contra "todas las formas de contrabando y tráfico ilícito", entre otras cosas.

Siempre "mediante el refuerzo de la cooperación con las agencias de la UE, CEPOL, Europol y Frontex". "Seguimos comprometidos con la lucha contra el terrorismo y la prevención de la radicalización y el extremismo violento, entre otros medios a través de la Coalición Global contra Daesh, el Foro Global contra el Terrorismo y el Proceso de Áqaba sobre terrorismo y extremismo violento", afirman.