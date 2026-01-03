La UE pide "moderación" y respeto al derecho internacional tras los ataques de EEUU en Venezuela

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha hecho un llamamiento a "la moderación" y ha pedido que se respeten los principios del derecho internacional y la carta de Naciones Unidas tras los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos en Caracas, la capital de Venezuela.

En un mensaje en la red social X, la jefa de la diplomacia europea ha recordado que la Unión Europea ha declarado reiteradamente que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "carece de legitimidad", a la vez que ha reclamado una "transición pacífica" a un gobierno democrático.

"En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación", ha proseguido en su mensaje Kallas, que ha indicado que la máxima prioridad de Bruselas es "la seguridad" de los ciudadanos de la Unión.

En este sentido, Kallas ha detallado que sigue "de cerca" la situación en Venezuela y que ha contactado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como con la embajadora de la Unión Europea en Caracas.