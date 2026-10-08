La UE prorroga un año las sanciones contra Rusia por sus injerencias y actividades híbridas en la Unión

Archivo - Banderas de la UE - Arne Immanuel Bänsch/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han acordado este jueves prorrogar un año más, hasta el 9 de octubre de 2027, las sanciones contra 80 personas y 20 entidades vinculadas a las "actividades híbridas" de Rusia, ante la "persistencia e intensificación de las acciones desestabilizadoras" de Moscú contra los Estados miembro y sus socios internacionales.

Así lo ha informado el Consejo (los gobiernos) en un comunicado, en el que ha detallado que la decisión responde "a la luz de las continuas e intensificadas actividades híbridas de Rusia", incluida la manipulación e injerencia de información extranjera.

Las medidas restrictivas contemplan la congelación de los activos de las personas y entidades sancionadas, así como la prohibición de que ciudadanos y empresas europeos pongan fondos o recursos económicos a su disposición. En el caso de las personas físicas, también se establece un veto de entrada y tránsito por el territorio de la Unión Europea.

Este régimen de sanciones fue establecido el 8 de octubre de 2024 para castigar a quienes participan en acciones promovidas por el Gobierno ruso que socavan los valores fundamentales de la UE y de sus Estados miembro, así como su seguridad, estabilidad, independencia e integridad.

El bloque puso en pie en 2024 este plan de sanciones para combatir a individuos responsables, que ejecuten, apoyen o se beneficien de acciones atribuibles al Gobierno de la Federación de Rusia que "amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la Unión".