La UE rechaza "cualquier" límite a la navegación tras el anuncio de Trump sobre un bloqueo al estrecho de Ormuz

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - RYAN LIM

BRUSELAS 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha asegurado que el bloque comunitario rechazará "cualquier disposición que limite el paso libre y seguro" por el estrecho de Ormuz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado el bloqueo de esta ruta marítima tras el fracaso de las conversaciones con Irán en Islamabad.

"La UE seguirá rechazando cualquier disposición que pretenda limitar el paso libre y seguro por los estrechos de acuerdo con el Derecho Internacional", ha sostenido la jefa de la diplomacia europea durante su intervención este lunes en el Consejo de la Seguridad de la ONU, donde también ha llamado a promover "un acuerdo multilateral" que dé seguridad jurídica y ofrezca herramientas para garantizar la libertad de navegación en todo el mundo.

Kallas se ha expresado así después de que durante el fin de semana la falta de acuerdo en Islamabad entre la delegación estadounidense y la iraní se viera seguido de un anuncio de Trump sobre un bloqueo al estrecho de Ormuz, incluidas amenazas sobre interceptar "en aguas internacionales" cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso, una postura criticada con dureza desde Teherán.

Para la Alta Representante, "la seguridad, protección y prosperidad colectivas" están "totalmente entrelazadas con lo que ocurre en el mar", ya que la seguridad marítima "sustenta las comunicaciones globales, el suministro energético y el desarrollo económico".

No obstante, ha constatado que ya sea que se hable del Báltico, del mar del Norte, el mar Rojo, de los "numerosos estrechos o del Indopacífico", la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) "está siendo socavada deliberadamente", entre otras razones porque "la cooperación internacional en el mar no ha evolucionado al mismo ritmo que las amenazas".

"Lo que está ocurriendo hoy en el estrecho de Ormuz es la llamada más clara hasta ahora a favor de una fuerte coalición internacional sobre seguridad marítima. Hay muchas iniciativas sobre la mesa, pero los objetivos son simples: garantizar el paso seguro de todos los envíos por esta ruta", ha defendido.

La política estonia, que viajó la semana pasada a varios países del golfo Pérsico, ha lamentado que "la frágil tregua" firmada entre Estados Unidos e Irán "pende de un hilo", pero que aún así "ofrece la oportunidad, tan necesaria, de negociar". "La Unión Europea seguirá contribuyendo con todos los esfuerzos diplomáticos para evitar que la región caiga en un caos aún mayor", ha añadido, para acabar elogiando los esfuerzos diplomáticos de Pakistán.