La UE recuerda a Ben Gvir que los activistas de la flotilla rumbo a Gaza "no son delincuentes condenados"

Archivo - La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib - Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi - Archivo

BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, ha defendido este miércoles que los participantes de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza "no son delincuentes condenados" y ha recordado que el activismo "pacífico" es un derecho fundamental, tras la polémica suscitada por el video publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reprendiendo a los activistas detenidos, esposados y arrodillados, en el puerto de Ashdod.

"Mira este vídeo. No se trata de delincuentes condenados. Son activistas que intentan llevar pan a quienes pasan hambre", ha señalado la comisaria en sus redes sociales, siendo la primera reacción de un miembro del Ejecutivo comunitario a las imágenes difundidas durante la jornada por el propio Ben Gvir.

Lahbib ha recordado que "el activismo pacífico y la libertad de reunión son derechos fundamentales" y ha reclamado en la misma publicación que "hay que proteger a la población civil". "Hay que respetar el Derecho Internacional Humanitario. Nadie debería ser castigado por defender a la humanidad", ha agregado.

Las imágenes de Ben Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla, han generado una polémica de calado internacional tras las denuncias de Italia, España, Francia, Canada y Países Bajos --quienes han convocado a los respectivos embajadores de Israel en sus territorios-- así como de Polonia, Grecia y Reino Unido.