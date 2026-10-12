La UE y Reino Unido tendrán su segunda cumbre desde el Brexit el 20 de noviembre

Archivo - Accion en el centro de Londres el pasado junio para pedir la vuelta de Reino Unido a la UE. - Vuk Valcic / Zuma Press / Europa Press / ContactoP

BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido finalmente celebrarán su segunda cumbre desde el Brexit el próximo 20 de noviembre en Bruselas, una cita inicialmente prevista para el pasado mes de julio pero que tuvo que ser aplazada sin fecha por la salida de Keir Starmer del Gobierno británico.

"Nuestra seguridad y prosperidad están estrechamente ligadas, por lo que una sólida alianza entre nosotros resulta esencial", ha destacado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado para anunciar oficialmente la nueva fecha de la cumbre, a la que asistirán junto a él la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Reino Unido, Andy Brunham.

El propio Brunham expresó la pasada semana su disposición a avanzar hacia una "cooperación más profunda" con la Unión Europea y apuntó la posibilidad de "acercar Reino Unido a Europa, especialmente en aras del crecimiento económico y de la colaboración para abordar la migración irregular".

Según indica el Consejo de la UE en un comunicado, la cumbre deberá servir para "fortalecer aún más la alianza estratégica" entre las dos regiones y también para "adoptar una postura común para trabajar juntos por la paz y la seguridad en Europa".

Así, Costa, Von der Leyen y Brunham evaluarán los avances logrados en la relación bilateral desde que tuviera lugar en 2025 la primera cumbre tras el divorcio del Brexit, por ejemplo la asociación en áreas clave como la defensa y seguridad, la energía, la normativa agroalimentaria, el clima o la migración.

También será la oportunidad de debatir sobre los pasos que quieren dar en el futuro de la relación bilateral, para la que el anterior 'premier' defendió la necesidad de un 'reset' ("reinicio", en inglés) con la Unión, con medidas para facilitar, por ejemplo, la movilidad de los estudiantes; aunque no llegó a trasladar en propuestas concretas esta ambición.