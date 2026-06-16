La UE y Reino Unido tendrán su segunda cumbre desde el Brexit el próximo 22 de julio en Bruselas

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido celebrarán su segunda cumbre desde la salida de los británicos del club comunitario el próximo 22 de julio en Bruselas, según ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras reunirse con el primer ministro del país, Keir Starmer.

"Una cooperación estrecha entre la UE y Reino Unido es esencial para nuestra seguridad, resiliencia y prosperidad europeas compartidas", ha escrito Costa en un mensaje en redes sociales, junto a una imagen de la reunión bilateral que ha mantenido con Starmer en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra en Évian (Francia). "Trabajaremos juntos para que la cumbre del 22 de julio sea un éxito", ha remachado.

Starmer, por su parte, ha confirmado también en redes sociales que ha acordado la fecha de la cumbre junto a Costa y ha puesto en valor que su Gobierno laborista está "cumpliendo con nuestra promesa de restablecer nuestra relación y poner a Reino Unido en el corazón de Europa".

El 'premier', defensor de un "reinicio" ('reset', en inglés) de las relaciones que acerque de nuevo a las dos partes en cuestiones clave como la seguridad y movilidad, ha apuntado que en la cumbre abordarán asuntos como el coste de la vida, el impulso a la creación de empleo y la creación de oportunidades para los jóvenes.

Durante su reunión bilateral en los márgenes del G7, cumbre marcada por el principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y el conflicto en Oriente Próximo, Starmer y Costa han podido discutir no sólo sobre los avances en la normalización de las relaciones, que la UE y Reino Unido acordaron en la cumbre anterior, sino también del contexto geopolítico actual, han indicado a Europa Press fuentes europeas.

La situación en Oriente Próximo y el compromiso de apoyo para con Ucrania son también asuntos que Starmer ha tratado en otro encuentro bilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según ha indicado la propia jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

De confirmarse el calendario estimado por Bruselas y por Londres, además, la cumbre se celebrará días después de que se firme y entre en vigor de manera provisional el Tratado de Gibraltar pactado entre las partes para enmarcar las relaciones de la UE con el Peñón tras el Brexit y que, en la práctica, está llamado a derribar la Verja el próximo 15 de julio.