La UE y varios países europeos respaldan las aspiraciones europeas de Armenia frente a las presiones de Rusia

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y varios países europeos han expresado este jueves su respaldo a las aspiraciones europeas de Armenia y se han comprometido a seguir apoyando su acercamiento político y económico al bloque comunitario, en un contexto de crecientes presiones de Rusia sobre Ereván para frenar su aproximación a Europa.

Así lo han trasladado en una declaración conjunta tras una reunión con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, celebrada en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Dublín, que ha sido respaldada por la UE, Reino Unido, Noruega, Estonia, Francia, Lituania, Alemania y Polonia.

"Reconocemos las aspiraciones europeas del pueblo armenio y seguiremos apoyando los esfuerzos de Armenia para construir una democracia próspera y resiliente y una economía floreciente, plenamente integrada en las redes de conectividad regional y los flujos comerciales internacionales", esgrime el escrito.

También han reiterado su apoyo a "la soberanía, la integridad territorial, la estabilidad, la independencia y la resiliencia de la República de Armenia", recordando que las elecciones parlamentarias que celebró el país hace cinco meses permitieron al pueblo armenio tomar "una decisión clara a favor de la paz, la democracia y unos lazos más estrechos con Europa, a pesar de la injerencia multifacética de Rusia".

Desde entonces, han recordado, "la presión política y económica directa de Rusia sobre Armenia no ha hecho más que aumentar". Han puesto como ejemplo que Moscú ha impuesto restricciones sin precedentes a las exportaciones armenias y ahora "amenaza con utilizar" el suministro de energía "como medio de intimidación".

En respuesta, han aseverado que están tomando medidas para que Armenia pueda proteger su soberanía y "elegir libremente su propio destino", y que continuarán apoyando a Armenia "en la diversificación de sus alianzas económicas", especialmente en comercio y energía, aprovechando la decisión de la Unión Europea de suspender los aranceles sobre el 80% de las exportaciones armenias a la UE.

Asimismo, han apoyado el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, así como "los importantes avances logrados" desde la reunión de Washington en agosto de 2025 y el proceso de normalización de relaciones entre Armenia y Turquía. "Alentamos a que se prosigan mayores esfuerzos en esta dirección en beneficio de los pueblos de Armenia y Azerbaiyán, y de toda la región", han concluido.