Uganda aprueba el despliegue de militares para la Fuerza de Estabilización de Gaza

Secuelas de un ataque israelí en Gaza - Europa Press/Contacto/Youssef Abu Watfa

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Uganda ha aprobado a última hora de este pasado jueves el despliegue de un contingente en la Franja de Gaza que formará parte de la Misión de Estabilización internacional, encargada de gestionar la seguridad en el enclave palestino según el plan liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El país se une a Marruecos, Kazajistán, Kosovo, Indonesia y Albania en el grupo de países que han comprometido a sus militares para el despliegue.

La moción, presentada por el Ministro de Defensa y Asuntos de Veteranos, Kiryowa Kiwanuka, ha sido aprobada a pesar de las críticas de algunos diputados, que han cuestionado la forma en la que se ha presentado la moción, al estar ausente del orden del día, y solicitado una mayor supervisión parlamentaria sobre los compromisos de Uganda en materia de mantenimiento de la paz.

El vicepresidente del Parlamento, Thomas Tayebwa, reconoció que la moción había sido presentada al Parlamento con anterioridad y que su omisión en el orden del día había sido un descuido por su parte.

La aprobación del despliegue de esta fuerza refuerza todavía más la alianza existente entre Israel y Uganda. Por poner otro ejemplo, el jefe del Ejército ugandés e hijo del presidente, el general Muhoozi Kainerugba, inauguró la semana pasada un monumento en honor del hermano mayor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Yonatan, fallecido mientras encabezaba una misión israelí para rescatar a los pasajeros de Air France que habían sido tomados como rehenes y trasladados en avión a Uganda en 1976.