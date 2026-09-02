Ulle Madisea, hasta ahora Defensora del Pueblo, elegida nueva presidenta de Estonia

La nueva presidenta de Estonia, Ulle Madisea. - RIIGIKOGU

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Estonia ha elegido este miércoles a Ulle Madisea, hasta ahora Defensora del Pueblo, como nueva presidenta del país báltico, tras recibir 71 apoyos de los 78 diputados presentes en una votación parlamentaria secreta.

Madisea ha recibido así el apoyo necesario en una elección marcada por la ausencia de diputados, ya que la suya era la única candidatura a la Presidencia y se trataba de una propuesta de consenso. El Parlamento unicameral, conocido como Riigikogu, cuenta con 101 escaños.

"Haré todo lo posible por merecer esta confianza. Espero que, entendiéndonos, debatiendo con firmeza si es necesario, pero siempre apoyándonos mutuamente, podamos hacer mucho juntos por el bien de Estonia, para que Estonia sea un país feliz, próspero y seguro", ha afirmado la nueva mandataria estonia, en declaraciones recogidas por la cadena estatal ERR, tras recibir el apoyo de la Cámara.

Madisea jurará el cargo el próximo 12 de octubre ante el propio Riigikogu, cuando arrancará su mandato de cinco años. Un candidato presidencial necesitaba el apoyo de una mayoría de dos tercios del Riigikogu, o al menos de 68 diputados.

Abogada de profesión y exprofesora, la nueva presidenta estonia ha estado ligada al Ministerio de Justicia y desde 2015 ejercía como canciller de Justicia, como se conoce en el país a la Defensora del Pueblo.

Llega al cargo después de que su predecesor Alar Karis decidiera no presentarse a un segundo mandato. Durante su Presidencia, Estonia se ha confirmado como uno de los grandes aliados de Ucrania ante la invasión rusa, ordenada por Vladimir Putin en febrero de 2022, y ha encabezado iniciativas de ayuda militar en el seno de la Unión Europea.