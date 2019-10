La ultraderecha ucraniana se manifiesta en Kiev en rechazo al plan de paz autonomista para Donbás

Publicado 14/10/2019 18:46:31 CET

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ultraderecha ucraniana ha aprovechado el Día de los Defensores para manifestarse en Kiev y protestar contra el plan de paz que plantea un acuerdo político que conceda la autonomía a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, Donbás, que consideran una "capitulación" ante Rusia.

La Policía se ha desplegado en Kiev y ha cortado varias de las avenidas principales de la capital y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido que se evite la violencia y se avale la "propaganda" rusa.

La marcha ha tenido un marcado carácter militarista con militantes desfilando al ritmo de tambores y portando banderas de Ucrania y de los diferentes partidos políticos entre consignas como "¡Gloria a la nación! ¡No a la capitulación!". También ha habido ofrendas florales para los militares caídos en la guerra.

Uno de los asistentes, Yevhen Pilipenko, ha denunciado la "traición" de Zelenski para "perdonar a quienes lucharon contra nosotros". "Creo que es imperdonable", ha remachado, según recoge el diario británico 'The Guardian'.

El propio Zelenski ha felicitado a los militares en esta jornada festiva y ha asegurado que no habrá rendición de los intereses nacionales en la resolución del conflicto de Donbás. "Creedme. Me da alergia la palabra rendición. Quiero volver a garantizar a todos y cada uno de vosotros que no habrá rendición de los intereses nacionales de Ucrania. No se trata de algo personal, sino de Ucrania", ha explicado.

Durante la jornada, Zelenski ha visitado a los militares ucranianos en la parte de Donetsk que controlan y ha reivindicado el "renacimiento" de Ucrania, que "se ha plantado y se ha sacudido el polvo".

La festividad del Día del Defensor se instauró en 2014 para honrar a los voluntarios y militares que combatieron "por la independencia, la integridad territorial y las tradiciones y victorias militares del pueblo ucraniano".

Sustituía así al Día del Defensor Soviético y al Día de la Patria tras el distanciamiento de Rusia después de la anexión de Crimea y la secesión 'de facto' de Lugansk y Donetsk. Además la festividad coincide con la celebración religiosa de Nuestra Santísima Señora, patrona de los cosacos ucranianos y de las fuerzas armadas ucranianas.