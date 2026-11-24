Archivo - Una mujer en un campamento de desplazados en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado a mediados de mayo (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes de un aumento de la violencia de género contra mujeres y adolescentes desde la declaración en mayo de un brote de ébola en el país, que tiene su epicentro en la provincia de Ituri (noreste) y que deja ya cerca de 11.800 casos y alrededor de 5.800 muertos.

Un estudio liderado por UNICEF junto con SOFEPADI y la Universidad de Washington en San Luis, refleja que casi seis de cada diez mujeres y adolescentes de 15 años o más en Ituri afirman que sufren más violencia y abusos o que han comenzado a ser víctimas de ellos desde el inicio del brote de ébola.

"Las mujeres y las niñas se enfrentan a una amenaza creciente de violencia y abusos que se suma al brote de una enfermedad mortal y a la persistencia del conflicto en el este de RDC", ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien ha sostenido que "con demasiada frecuencia, en las zonas más afectadas no existen espacios de protección fuera del hogar a los que puedan acceder de forma segura".

Los resultados de la encuesta, que se fundamentan en 1.062 entrevistas realizadas entre el 28 de agosto y el 15 de octubre, apuntan a un aumento o a la aparición de al menos una forma de violencia y abuso, con más de un tercio de las encuestadas relatando un mayor control sobre sus desplazamientos, su dinero y sus teléfonos, así como abusos emocionales y psicológicos, además de testimonios de violencia física y sexual.

Según los resultados, siete de cada diez encuestadas afirman vivir en hogares en los que se ha aplicado al menos una medida de respuesta de salud pública, como el aislamiento, la cuarentena o el rastreo de contactos, mientras que nueve de cada diez de las que han hablado de un aumento de la violencia han identificado el estrés y el miedo provocados por el brote como factores que han contribuido a esta situación.

Además, casi la mitad de las mujeres y adolescentes que han intentado acceder a servicios de atención y apoyo no han podido hacerlo, mientras que el personal de primera línea ha detallado que algunas mujeres y niñas limitan sus propios desplazamientos para evitar el contagio, mientras que otras ven restringida su movilidad por familiares u otras personas.

En los lugares donde los espacios seguros para mujeres y niñas que han sufrido violencia o corren el riesgo de sufrirla siguen abiertos y accesibles, la demanda está aumentando, lo que se refleja en que las visitas a ocho espacios seguros gestionados por SOFEPADI en Ituri han aumentado un 200%, pasando de 1.183 entre enero y marzo a 3.548 entre julio y septiembre.

LA VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL COMO PREOCUPACIONES MÁS MENCIONADAS

Por otra parte, casi la mitad de las personas encuestadas en otro sondeo llevado a cabo por UNICEF a cerca de 11.500 jóvenes en Ituri ha asegurado percibir un mayor riesgo de violencia para las mujeres y las niñas desde el inicio del brote, con la violencia física y sexual como las preocupaciones más mencionadas.

En este contexto, las mujeres y niñas están más expuestas a los riesgos del brote, dado que cuidar de familiares enfermos, preparar a sus seres queridos para el entierro y acudir con frecuencia a centros sanitarios, entre otras cosas para llevar a niños y niñas enfermos, aumenta su riesgo de contagio.

La situación se enmarca en un contexto fragilizado a causa de años de conflicto y desplazamiento que ya habían expuesto a las mujeres y a las niñas a elevados niveles de violencia de género, ante lo que UNICEF y sus socios alertan de que los servicios de protección de la infancia y las mujeres siguen siendo uno de los ámbitos menos financiados.

"No hay excusa para la violencia y los abusos contra las mujeres y las niñas", ha asegurado Russell. "La protección debe formar parte de la respuesta al ébola y debe basarse en lo que nos cuentan las propias mujeres y niñas. Esto incluye dar prioridad a la prevención y a los servicios de atención a las supervivientes", ha especificado.

En esta línea, la coordinadora nacional de SOFEPADI, Sandrine Lusamba, ha argüido que "desde el inicio del brote, cada vez más mujeres y niñas acuden a espacios seguros en busca de escucha, protección y apoyo, sin miedo ni estigma". "Estos espacios deben permanecer abiertos y contar con los recursos adecuados durante toda la respuesta. El seguimiento y el apoyo deben ampliarse a otras zonas en riesgo", ha destacado.

Por su parte, Lindsay Stark, codirectora del Centro de Violencia y Salud de la Escuela de Salud Pública Bursky de la Universidad de Washington en San Luis, ha manifestado que "cuando las mujeres explican por qué ha comenzado o se ha agravado la violencia, muchas señalan el miedo y la presión que este brote ha generado en sus hogares".

"Es posible anticiparse a estas presiones", ha señalado, según un comunicado publicado por el organismo. Mantener abiertos los servicios, crear otros nuevos y escuchar a las mujeres a medida que avanza la respuesta puede evitar que esa presión se traduzca en violencia", ha remachado.