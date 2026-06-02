UNICEF alerta de las consecuencias humanitarias por el alza del precio del transporte por la guerra en Irán

Archivo - Ayuda humanitaria en Ucrania en 2022. - Europa Press/Contacto/Alex Chan Tsz Yuk - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado de un alza de hasta el 70% del precio del transporte aéreo y del 100% en el caso del transporte marítimo de la ayuda humanitaria por la guerra en Irán, lo que tiene un "impacto enorme" en los aspectos operativos de su trabajo y amenaza con desencadenar una crisis humanitaria.

"Casi 100 días después de la última escalada en Oriente Próximo, sus consecuencias se extienden mucho más allá de la región. La interrupción de las cadenas mundiales de suministro humanitario está afectando a niños y niñas de todo el mundo, con una congestión persistente en las rutas globales de suministro y un aumento de los costes de transporte a todos los niveles", ha indicado UNICEF, que incide en que "solo los costes de transporte y logística están teniendo un impacto enorme" en la respuesta humanitaria.

Así, ha puesto como ejemplo que el coste del transporte aéreo de vacunas desde India a Etiopía, Nigeria y República Democrática del Congo (RDC) han aumentado entre un 50% y un 70%. Por otro lado, los costes del transporte por carretera de alimentos desde Kenia hacia Somalia, Sudán del Sur y República Democrática del Congo han subido un 30% mientras que el transporte marítimo se ha disparado con los costes entre un 100% y un 150% superior desde China hacia Yemen y Mozambique.

"El aumento de los costes de transporte significa menos dinero para los suministros vitales que necesitan los niños y niñas. Estas presiones están dejando a organizaciones como UNICEF con un margen de error cada vez más precario", sostiene la organización, que advierte de que la crisis en las rutas marítimas "puede derivar en una crisis humanitaria".

"Los retrasos persistentes y el aumento de los costes operativos en un contexto de crisis global de financiación ya están obligando a tomar decisiones imposibles: "¿A qué niños y niñas llegamos primero?", ha avisado en un comunicado.

Aparte de los retrasos en puertos, hay que tener en cuenta que los países sin litoral dependen de corredores que registran "efectos en cadena" de los retrasos en el transporte, recoge el texto.

UNICEF está cerca de agotar las contribuciones anuales para transporte de sus aliados logísticos, algo sin precedentes para la organización, ha avisado, al tiempo que estima que las interrupciones "podrían retrasar la llegada de suministros críticos entre cuatro y seis meses".