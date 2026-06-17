UNICEF denuncia cerca de 250 niños muertos y unos mil heridos por los ataques de Israel contra Líbano desde marzo

Archivo - Personas desplazadas en la capital libanesa, Beirut, a causa de las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército de Israel en el marco de sus ataques contra Líbano - UNICEF - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este miércoles que cerca de 250 niños han muerto y alrededor de mil han resultado heridos a causa de los ataques de Israel contra Líbano desde el 2 de marzo, una cifra que implica que doce menores han muerto o han sido mutilados cada uno de los más de cien días de conflicto.

El representante del organismo en Líbano, Marcoluigi Corsi, ha indicado que desde el 2 de marzo se han documentado 247 niños muertos y 992 heridos, antes de agregar que "detrás de estas impactantes cifras hay vidas truncadas o cambiadas para siempre, y familias que se enfrentan a una profunda pérdida, al trauma y a la incertidumbre".

"Durante más de tres meses, los niños de Líbano han vivido experiencias que ningún niño debería tener que soportar jamás", ha señalado Corsi, quien ha dicho que "muchos" de estos menores "han huido de sus hogares en múltiples ocasiones, han sido testigos directos de la violencia, han perdido a seres queridos y han visto cómo sus colegios, sus comunidades y su sensación de seguridad se hacían añicos".

Así, ha apuntado que "las cifras por sí solas no pueden reflejar la magnitud total de la crisis" y ha incidido en que "más allá de los fallecidos y los heridos, toda una generación de niños ha visto cómo su infancia se veía truncada".

"Su sensación de seguridad, algo que todo niño necesita para crecer y desarrollarse, sigue profundamente mermada", ha lamentado Corsi, quien ha hecho hincapié en que, pese a la posibilidad de que cesen las hostilidades, "los niños necesitan algo más que el fin de la violencia".

"Necesitan protección, un apoyo sostenido para restablecer el acceso a los servicios esenciales y que se les ofrezca un camino claro hacia la recuperación y un futuro más seguro", ha enumerado, antes de recalcar que la "destrucción generalizada" a causa de los ataques de Israel "sigue afectando a amplias zonas" de Líbano.

En este sentido, ha subrayado que esto "ha afectado a viviendas, colegios y servicios esenciales, incluidos los sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, agravando aún más las ya críticas necesidades humanitarias", con más de 770.000 niños sufriendo "un mayor nivel de angustia" a causa de "la exposición repetida a la violencia, la pérdida y el desplazamiento".

"Muchos de ellos siguen sin poder regresar a sus hogares debido a los enfrentamientos en curso y a la amenaza que suponen los artefactos explosivos sin detonar", ha dicho Corsi, quien ha agregado que "la magnitud del daño físico y psicológico" es "inaceptable" y ha remarcado que "los niños siguen pagando un precio terrible por este conflicto".

"Poner fin a la violencia es esencial para restablecer el acceso a la educación y a otros servicios básicos, y para ofrecer a los niños un camino hacia la recuperación y un futuro más seguro", ha manifestado. "El verdadero coste de esta crisis no solo se medirá en las vidas perdidas hoy, sino también en las oportunidades perdidas mañana. Sin un apoyo sostenido, muchos niños corren el riesgo de cargar con las consecuencias de esta guerra durante muchos años", ha advertido.

Por ello, ha reiterado el llamamiento de UNICEF para "un cese duradero de las hostilidades" y ha manifestado que "es necesario proteger a los niños de más daños y salvaguardar con carácter urgente las escuelas, los hospitales, las redes de abastecimiento de agua y otras infraestructuras civiles".

"Debe garantizarse el acceso humanitario y respetarse el Derecho Internacional", ha explicado. "Lo más importante es que los niños y niñas de Líbano tengan la oportunidad no solo de sobrevivir a esta crisis, sino también de recuperarse de ella y recuperar el futuro que el conflicto ha puesto en peligro", ha apostillado.