UNICEF denuncia la muerte de más de 80 niños por los ataques de Israel contra Líbano

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este lunes la muerte de más de 80 niños a causa de los ataques de Israel contra Líbano, unas cifras "estremecedoras" que reflejan "el devastador impacto" sobre la infancia del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"La continua escalada de hostilidades en Líbano y el devastador impacto que está teniendo en los niños y niñas resultan profundamente preocupantes", ha dicho el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y Norte de África, Edouard Beigbeder, que ha recordado que las últimas cifras oficiales apuntan a 83 niños muertos y 254 heridos por los ataques israelíes desde el 2 de marzo.

Así, ha subrayado que "de media, más de diez niños han muerto cada día en todo Líbano durante la última semana, con aproximadamente 36 menores heridos cada día", al tiempo que ha ahondado en que "en los últimos 28 meses, 329 niños y niñas han muerto en Líbano y 1.632 han resultado heridos".

"Solo en los últimos seis días, el número de niños fallecidos ha aumentado un 25%, alcanzando la devastadora cifra de 412 menores muertos", ha lamentado Beigbeder, quien ha recalcado que estos datos "son un claro testimonio del impacto que el conflicto está teniendo sobre la infancia".

"Mientras continúan los ataques militares en todo el país, niños y niñas están muriendo y resultando heridos a un ritmo alarmante, las familias huyen de sus hogares por miedo y miles de menores duermen ahora en refugios fríos y hacinados", ha criticado.

En este sentido, ha reseñado que "el desplazamiento masivo en todo Líbano ha obligado a casi 700.000 personas, incluidos alrededor de 200.000 niños y niñas, a abandonar sus hogares, sumándose a las decenas de miles que ya habían sido desplazadas por anteriores escaladas de violencia".

"UNICEF pide a todas las partes que protejan a la población civil y a las infraestructuras civiles, incluidas las escuelas y los refugios, y que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario", ha argüido, al tiempo que ha reclamado que "se realicen esfuerzos inmediatos para reducir la escalada y evitar más daños a la infancia".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.