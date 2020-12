La Unión Europea anuncia la llegada de la vacuna a todos sus estados miembros

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este sábado la llegada de la vacuna contra el coronavirus a todos sus estados miembros, en la víspera del comienzo, este próximo domingo, de la esperada campaña de vacunación, once meses después de la aparición del primer caso en su territorio, el 24 de enero en Francia.

"Estamos empezando a doblar la esquina de un año difícil. Hoy es el día de la llegada y mañana comenzará la campaña de vacunación. La vacuna contra la COVID-19 ha sido suministrada a todos los países de la UE, y la gente comenzará a recibirla en Atenas, Helsinki, Sofía... Esta campaña va a ser un conmovedor momento de unidad", ha destacado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV