La UNRWA denuncia que Israel mató el domingo a cuatro personas en un ataque contra uno de sus edificios en Gaza

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) , Philippe Lazzarini

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado este lunes que el Ejército israelí mató en la víspera a cuatro personas en un bombardeo contra una de sus escuelas en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en el enclave.

"El frágil alto el fuego en Gaza debe mantenerse. Ayer, cuatro personas murieron tras el bombardeo de las fuerzas israelíes contra una escuela de la UNRWA convertida en refugio en el campamento de refugiados de Nuseirat (...). Las armas deben callar y la rendición de cuentas debe llegar", ha manifestado.

Lazzarini ha recordado que los edificios de la UNRWA en la Franja "se transformaron en refugios para personas desplazadas que buscaban refugio y protección de la ONU al inicio de la guerra", pero desde entonces "más de 800 personas han muerto y casi 2.600 han resultado heridas en incidentes separados que afectan a 300 instalaciones" de la agencia de Naciones Unidas.

En este contexto, el jefe de la UNRWA ha reiterado a través de un mensaje en su perfil de la red social X su "llamamiento para que se realicen investigaciones independientes sobre estas flagrantes violaciones del Derechos Internacional Humanitario".

En la víspera, Israel lanzó una oleada de ataques aéreos en la Franja de Gaza que dejó cerca de medio centenar de muertos, después de que dos militares israelíes fallecieran y otros tres resultaran heridos en Rafá, alegando que Hamás --que se desvinculó del incidente-- había violado el frágil alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.