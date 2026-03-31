La UNRWA pide investigar la muerte de casi 400 de sus trabajadores en ataques de Israel en Gaza

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini. - Europa Press/Contacto/Eric Dubost

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha pedido este martes que se abra una investigación por la muerte de unos 400 trabajadores de la agencia en ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza.

"Creo que debería haber un comité de alto nivel formado por expertos que revise estos asesinatos de nuestro propio personal durante la ofensiva en Gaza", ha dicho durante una rueda de prensa desde la ciudad suiza de Ginebra.

Así se ha referido a 390 trabajadores y miembros del personal de la UNRWA que han muerto desde que comenzó la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023 a manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas en territorio israelí.

"Viendo lo que ha pasado recientemente, podemos decir que la agencia no ha sido protegida adecuadamente por la comunidad internacional. El ataque a las instalaciones y el personal de esta agencia de la ONU no puede quedar sin respuesta", ha afirmado.

En este sentido, ha recalcado la importancia del "apoyo de los Estados miembro de la ONU". "Lo necesitamos si queremos que se logre algo, porque de lo contrario las repercusiones serán catastróficas para las generaciones venideras", ha apuntado.

Lazzarini ha condenado la situación que atraviesa la UNRWA, cuyas actividades están prohibidas por completo en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados desde que el Parlamento israelí aprobó una nueva ley al respecto. "Muchos de los trabajadores de la UNRWA han sufrido heridas graves que les han cambiado la vida o han sido detenidos arbitrariamente y torturados", ha sostenido.

"Por ello, es necesario que se abra una investigación sobre la muerte de estos trabajadores y también los de otras agencias de la ONU. Hay otros colegas de Naciones Unidas que también han sido asesinados", ha aclarado, al tiempo que ha lamentado la "destrucción a gran escala de la agencia y de sus instalaciones en Gaza".

Las autoridades de Israel siguen defendiendo que cerca de un 10% de los 12.000 trabajadores de la UNRWA tienen lazos con "grupos terroristas palestinos" y acusan a muchos de ellos de haber "participado activamente en las atrocidades" del 7 de octubre, unos ataques en los que murieron 1.200 personas, si bien la agencia niega estas acusaciones.

Desde el inicio de la ofensiva israelí se han documentado 72.286 muertos y 172.028 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que se estima que la cifra podría aumentar.