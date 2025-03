Vance critica la postura europea sobre la guerra en Ucrania y dice que Trump es "mucho más realista"

Carga contra Zelenski por el encontronazo en el Despacho Oval y recalca que "los ucranianos no pueden luchar para siempre"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha criticado este martes la postura de los países de la Unión Europea (UE) sobre la invasión rusa de Ucrania y ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "está adoptando una perspectiva mucho más realista" al intentar impulsar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, que "no puede durar para siempre".

"Creo que nuestros amigos europeos, francamente, están haciendo un flaco favor a los ucranianos, porque sus propias poblaciones están diciendo que no vamos a financiar esta guerra indefinidamente", ha afirmado Vance en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News tras el encontronazo público en la Casa Blanca entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

En este sentido, ha recalcado que "el pueblo estadounidense está diciendo que no queremos financiar la guerra indefinidamente, así que lo único que va en interés de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania y de Europa es poner fin a esto", antes de lamentar que, cuando Zelenski "va a Europa", "muchos" líderes europeos "lo inflan" al describirle como "un luchador por la libertad" y comunicarle que "tiene que seguir luchando para siempre".

"¿Luchar para siempre con qué? ¿Con las manos de quién? ¿Con el dinero de quién? ¿Con la munición de quién? ¿Con las vidas de quién?", se ha preguntado Vance, quien ha insistido en que Trump "está adoptando una perspectiva mucho más realista y diciendo que esto no puede continuar para siempre".

Vance ha reiterado que hay "un problema" en los países europeos, "muchos de los cuales son amigos, son aliados". "Tienen que ser realistas. Lo más loco de todo es que hay veces en la que jefes de Estado europeos se golpean el pecho en público y dicen que estarán con Zelenski durante los próximos diez años", ha manifestado.

"Luego, en privado, cogen el teléfono y dicen que esto no puede durar para siempre. Que (Zelenski) tiene que ir a la mesa de negociaciones", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que los europeos "deben decir a Zelenski que esto no puede durar para siempre". "El derramamiento de sangre, las muertes, la devastación económica, es peor para todos", ha añadido.

Por ello, ha subrayado que "el único que tiene una estrategia es el presidente de Estados Unidos y todo el mundo debe seguir su liderazgo". "Me asusta que Zelenski diga que esto va a seguir durante años. ¿Cuántas vidas más se van a perder?", ha cuestionado. "No va a tener un país que salvar una vez que todo termine", ha puntualizado.

"No podemos financiar esto para siempre. Los ucranianos no pueden luchar para siempre. Así que llevemos esto a una solución pacífica", ha apuntado, al tiempo que ha mostrado sus "dudas" sobre la posibilidad de que los países europeos "vayan a financiar la guerra al nivel al que lo hacían (el expresidente Joe) Biden y (la exvicepresidenta Kamala) Harris".

De esta forma, se ha posicionado con Trump en sus declaraciones sobre que Ucrania "no tiene cartas en la mano" en estos momentos, antes de insistir en que "los sondeos" en Europa muestran que "los europeos no van a aguantar esto para siempre". "Tenemos que lograr que esto termine con un acuerdo pacífico", ha reiterado.

"Son necesarios dos para bailar un tango", ha argüido Vance, quien ha vuelto a cargar contra Ucrania por su postura, especialmente durante el tenso encuentro del viernes entre Trump y Zelenski. "Es necesario tener un socio negociador en los ucranianos", ha señalado, si bien ha reconocido que Kiev puede tener sus "posiciones" sobre la situación.

FALTA DE "VOLUNTAD" DE UCRANIA

"Por supuesto, no siempre van a estar de acuerdo con nosotros, pero tienen que participar en la conversación, y no tenían esa voluntad", ha explicado en referencia al encontronazo en el Despacho Oval, después de defender la postura de Trump y asegurar que durante cerca de media hora el mandatario estadounidense "intentó ser amable con Zelenski".

En este sentido, ha sostenido que Trump mantuvo esta postura "incluso cuando Zelenski estaba intentando agitarlo". "Intentó ser diplomático. Es su instinto natural en esa situación", ha manifestado, antes de indicar que la situación "se salió de control" tras una respuesta del propio Vance que provocó que el presidente ucraniano "explotara".

"Lo que intenté hacer en un primer momento fue desactivar un poco la situación", ha afirmado, arguyendo que había presencia de la prensa, antes de indicar que Trump optó por "no tener más esta conversación en privado" y apuntar que su objetivo era "tener esta conversación en público para que la población estadounidense lo vea".

Además, ha hecho hincapié en que Zelenski no tuvo "respeto" y que mantuvo una postura "de privilegio". "Podemos dejar de lado todo eso, pero el presidente ha fijado un objetivo muy claro para esta Administración. Quiere que terminen las muertes", ha explicado.

"Es muy importante que Zelenski y, por supuesto, el presidente (ruso, Vladimir) Putin, vayan a la mesa de negociaciones. Ahí es donde las cosas se rompieron. No me importa lo que Zelenski diga sobre mí o sobre cualquier otro, pero mostró una clara falta de voluntad a la hora de participar en el proceso de paz que Trump ha dicho que es la política del pueblo estadounidense", ha subrayado.

"Creo que Zelenski no estaba en ese punto y creo, francamente, que aún no está en ese punto, pero llegará en algún momento. Tiene que hacerlo", ha señalado Vance, quien ha afirmado que estaba previsto que el acto fuera "ceremonial" para la firma de un acuerdo sobre la explotación de minerales en Ucrania a cambio del apoyo de Washington.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Vance ha puntualizado que este pacto "logra dos cosas importantes". "Devuelve al pueblo estadounidense parte de su dinero, pero también muestra al pueblo ucraniano que Estados Unidos tiene una inversión a largo plazo sobre su soberanía", ha dicho. "Entiendo la frustración. Entiendo la ira. Es su país. Por supuesto, no es el nuestro", ha concedido.

"La mejor garantía de seguridad es dar a los estadounidenses un interés económico en el futuro de Ucrania. Eso es una garantía de seguridad mejor que 20.000 tropas de un país aleatorio que no ha combatido en una guerra en 30 o 40 años. La garantía de seguridad y la garantía económica para Ucrania es reconstruir el país y garantizar que Estados Unidos tiene un interés a largo plazo", ha agregado.

"Hay que aceptar que las cabezas frías deben prevalecer. Esto no puede seguir para siempre", ha reiterado, antes de señalar que "líderes" internacionales, incluidos "ucranianos y europeos", "comunican en privado que esto no puede seguir para siempre". "No hay suficientes vidas ucranianas. No hay suficiente dinero estadounidense y no hay suficiente munición para financiar esto", ha dicho.

Por otra parte, ha defendido el acercamiento entre Washington y Moscú y ha afirmado que "Biden gastó todo ese dinero e insultó a Putin de todas las formas". "Es diplomacia. Hay que tener una relación razonable con alguien siquiera para empezar una conversación", ha argumentado, antes de preguntarse "cómo se puede negociar si no se puede hablar con alguien".

"Nadie propone darle a Putin el Premio Nobel de la Paz. Lo que decimos es que es importante que Trump pueda tener esta conversación. Eso no se consigue saliendo a una rueda de prensa y lanzando al tipo todos los nombres negativos existentes. ¿A qué llevó eso? A la guerra, a la destrucción y el conflicto", ha destacado.

En esta línea, ha explicado que un proceso de paz "no hará feliz a nadie". "Los rusos van a tener que dar cosas. Los ucranianos van a tener que dar cosas. No se puede venir al Despacho Oval y decir 'dadnos garantías de seguridad, pero no hablaremos con ustedes sobre lo que queremos conceder'. Esa es la postura ucraniana", ha zanjado.