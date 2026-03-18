Vance garantiza que Trump no involucrará a EEUU en una guerra interminable en Irán

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante un acto en el Despacho Oval. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha garantizado este miércoles que el presidente, Donald Trump, no se embarcará en una guerra interminable en Irán, insistiendo en que no hay "riesgo" de este escenario, al tiempo que ha encuadrado la dimisión del director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, en que no podía ayudar a implementar las decisiones de la Administración norteamericana.

"A nadie le gusta la guerra, ¿verdad? Garantizo que el presidente no está interesado en meternos en ese tipo de atolladeros a largo plazo que hemos visto en años pasados", ha afirmado en un acto en Michigan.

En este sentido, ha dicho conocer a Trump y "su forma de pensar sobre la seguridad nacional", por lo que ha concluido que no existe el "riesgo" de este tipo de escenarios con el magnate neoyorquino en la Casa Blanca.

Vance ha insistido en que la guerra en Irán se trata de que la República Islámica no tenga el arma nuclear. "No queremos que los iraníes tengan un arma nuclear. El presidente ha sido claro al respecto, y eso es lo que llevó a su decisión de hace tres semanas", ha argumentado.

KENT NO PODÍA APLICAR LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN

Preguntado sobre la dimisión del jefe de Contraterrorismo, el vicepresidente norteamericano ha dicho conocer "un poco" y apreciar al dimitido alto cargo. "Me cae bien. Pero una cosa es tener una diferencia de opinión. Conozco muy bien al presidente. Él acoge las diferencias de opinión", ha señalado.

En este sentido, ha enmarcado la marcha de Kent en que era incompatible con la política de Trump respecto a Irán. "Sea cual sea tu opinión, cuando el presidente de Estados Unidos toma una decisión, tu trabajo es ayudar a que esa decisión sea lo más eficaz y exitosa posible", ha explicado.

Así ha evitado ahondar en las posibles divisiones en el seno del Partido Republicano sobre los objetivos y la marcha de la guerra en Irán, insistiendo en que "si no puedes ayudar a aplicar las decisiones de la administración", "entonces lo mejor es dimitir".