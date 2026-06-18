Vance sostiene que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia"

Archivo - Ben Gvir - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha declarado este jueves que las autoridades de Israel no pueden resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia" tras considerar que ciertos sectores del país críticos con el acuerdo preliminar alcanzado con Irán han "entrado en pánico".

"Son un país de nueve millones de habitantes. No pueden simplemente resolver todos sus problemas de seguridad nacional a base de violencia", ha defendido en una entrevista concedida al diario 'The New York Times' en la que ha preguntado a los críticos en Israel con el memorando de entendimiento firmado en la víspera por las dos partes qué proponen como alternativa.

El 'número dos' de la Casa Blanca ha reconocido que "amplios sectores del sistema político y la población israelí son muy sensibles a este acuerdo", si bien ha apuntado a que "están captando información errónea sobre el acuerdo, la están difundiendo y están entrando en pánico al respecto".

"¿Cuál es su propuesta exacta?", se ha interrogado, al tiempo que ha dicho que "(le) resulta un poco extraño todo este revuelo en Israel" sobre el preacuerdo con Irán. "Creo que surge de la desconfianza, y creo que Estados Unidos se ha ganado la confianza de esa región del mundo", ha sostenido.

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, ha respondido a Vance emplazando a la Administración Trump a combatir a Irán como en el siglo pasado hizo Estados Unidos con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"Esta es la propuesta: Hacer frente a los nazis del siglo XXI, tal y como Estados Unidos hizo frente a los nazis del siglo XX", ha señalado en sus redes sociales en un mensaje en el que ha citado a Vance.