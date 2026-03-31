Varios heridos por el impacto de un dron al sureste de Riad, Arabia Saudí

Archivo - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades saudíes han informado este martes de que varias personas han resultado heridas por el impacto de un dron en una zona situada al suroeste de Riad, la capital de Arabia Saudí, cerca de la base aérea Príncipe Sultán.

"Los escombros caídos de un dron interceptado en la provincia de Al Jarj han dejado varios heridos y daños materiales limitados en tres casas y vehículos estacionados en la zona", han indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal SPA.

La base de Príncipe Sultán ya fue atacada hace tres días por las fuerzas iraníes en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel. Allí, al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos durante dicho ataque.

Decenas de misiles y drones han sido disparados por Irán, si bien la mayoría de ellos son interceptados y derribados por las fuerzas saudíes a medida que avanza el conflicto en la región. El aumento de la tensión ha llevado a Irán a atacar intereses estadounidenses e israelíes en países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin y Arabia Saudí.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.