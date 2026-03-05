Los Veintisiete elogian que los países del Golfo no permitan lanzar ataques a Irán desde sus territorios

Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) telemática este 5 de marzo de 2026. - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la UE han valorado positivamente que los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se hayan comprometido a que sus territorios no se usen para lanzar ataques contra Irán en medio de la escalada en Oriente Próximo, y en un momento en el que hay un debate abierto por la negativa de España a dejar a EEUU que use sus bases en territorio español para atacar a Teherán.

En un comunicado conjunto en el que los ministros de Exteriores de la UE y del CCG han condenado los "injustificables ataques" de Irán contra los países del Golfo, los Veintisiete han alabado la decisión de Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos de que no se lancen ataques a Teherán dentro de sus fronteras.

"Los ministros han destacado los amplios esfuerzos diplomáticos realizados por la UE y sus Estados miembro, así como por los países del CCG, antes de los ataques, así como el compromiso de estos últimos de que sus territorios no sean utilizados para lanzar ataques contra Irán", se lee en el escrito.

Los firmantes del escrito también han condenado "enérgicamente" los ataques iraníes contra los países del golfo Pérsico, alegando que amenazan la seguridad regional y global y han pedido a Teherán que "cese inmediatamente sus ataques", que han provocado "importantes daños" a los países miembros del CCG en infraestructuras civiles, incluidas instalaciones petroleras, además de en zonas residenciales.

Asimismo, han reconocido el "derecho inherente" de los países del CCG, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU, "a defenderse, individual y colectivamente, frente a los ataques armados de Irán", adoptando "las medidas necesarias para defender su seguridad y estabilidad" y "proteger sus territorios, ciudadanos y residentes" con el fin de restablecer la paz y la seguridad internacionales.

COMPROMISO CON EL DERECHO INTERNACIONAL

La UE y el CCG han expresado su compromiso con la estabilidad regional y han pedido la protección de los civiles y el "pleno respeto" del Derecho internacional, el Derecho Internacional humanitario y la obligación de cumplir los principios de la Carta de Naciones Unidas.

En este sentido, han reafirmado su voluntad por el diálogo y la diplomacia "como medios para resolver la crisis", elogiando concretamente "el papel constructivo de Omán", que estuvo mediando entre Irán y Estados Unidos hasta que este último lanzó con Israel una ofensiva militar el pasado 28 de febrero.

Los ministros han reiterado a Irán a que frene su programa nuclear y su programa de misiles balísticos, y le han instado a abstenerse de "actividades desestabilizadoras" en la región y en Europa, y a "poner fin a la alarmante violencia" contra su propio pueblo.

Tras destacar la necesidad de restablecer la estabilidad y la seguridad regional, han coincidido en la importancia de "emprender esfuerzos diplomáticos conjuntos" para lograr "una solución duradera" que impida que Irán adquiera armas nucleares y ponga fin a la producción y proliferación de misiles balísticos.

Asimismo, han declarado que es responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU la restauración y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

ESTABILIDAD PARA PROTEGER LA ECONOMÍA MUNDIAL

En el comunicado, los jefes diplomáticos de la UE y del CCG han reafirmado la importancia de salvaguardar el espacio aéreo regional, las rutas marítimas y la libertad de navegación, incluido en el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, así como la seguridad de las cadenas de suministro y la estabilidad de los mercados energéticos mundiales.

"Los ministros han subrayado que la seguridad y la estabilidad de la región del Golfo son pilares fundamentales de la estabilidad de la economía mundial, intrínsecamente vinculados a la seguridad europea y global", se lee en la misiva, donde también se destacado "la necesidad de salvaguardar el espacio aéreo regional y las rutas marítimas, así como la seguridad energética y la seguridad nuclear".

Con todo, la Unión Europea ha agradecido a los países del Golfo por "la hospitalidad y la asistencia prestadas" a los ciudadanos de la UE en su territorio, trabajos que seguirán para permitir "la salida segura" de los ciudadanos europeos "en estrecha cooperación con los países del CCG".