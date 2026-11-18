Archivo - Venancio Mondlane, excandidato presidencial en Mozambique. - Israel Zefanias / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de del opositor mozambiqueño Venancio Mondlane ha argumentado este miércoles durante la segunda sesión de su juicio por la violencia postelectoral tras las presidenciales de 2024 que este proceso judicial está motivado políticamente para evitar que pueda volver a presentarse a unas nuevas elecciones.

El equipo del dirigente opositor ha sostenido que nada tiene que ver con los episodios de violencia que se produjeron tras cuestionar su derrota en las urnas y ha apuntado que "quien arroje una piedra contra una propiedad pública o privada lo hace por su propia voluntad", según ha recogido el diario mozambiqueño 'O Pais'.

"Venancio Mondlane no puede ser considerado responsable", ha asegurado la defensa puesto que no solo no carecía de poder alguno sobre los manifestantes, sino que además "nunca" instruyó a nadie para cometer delitos.

Así, ha explicado que dichas manifestaciones se convocaron ante las denuncias de irregularidades durante el proceso. "Quien está siendo juzgado es quien impugnó el fraude, lo que demuestra que el juicio tiene motivaciones políticas, con el objetivo de excluir a Venancio Mondlane de futuras elecciones", ha dicho.

Este miércoles se cumple el segundo día del juicio contra Mondlane por cinco delitos relacionados con la violencia que se registró entre octubre de 2024 y marzo de 2025 que, según organizaciones civiles y de Derechos Humanos, dejó unos 400 muertos, más de 4.000 heridos y otros 4.200 detenidos.

Esta segunda jornada ha transcurrido con normalidad después de que el lunes la Policía hiciera un llamamiento a la calma ante la posibilidad de que se produjeran incidentes violentos durante las protestas convocadas para apoyar al opositor.

LA FISCALÍA APUNTA HACIA EL EQUIPO DE LA DEFENSA

Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una causa penal contra Chamir Mendes, miembro de la defensa de Mondlane por actuar como letrado sin estar inscrito en la Orden de Abogados de Mozambique (OAM), el organismo público que representa a todos los licenciados en Derecho que ejercen la abogacía en el país africano.

Mendes ha argumentado que no actúa como abogado, a pesar de haberse presentado en el juicio ataviado con toga, sino como un simple defensor del acusado. El juez ha decidido permitir su presencia en el juicio, pero sin derecho a palabra.

Mondlane, líder de Alianza Nacional por un Mozambique Libre y Autónomo (Anamola), se enfrenta a cinco cargos por la violencia postelectoral --incluyendo incitación al delito, desobediencia colectiva, o terrorismo-- después de su derrota en las presidenciales de 2024 al actual presidente, Daniel Chapo, del histórico Frelimo, que gobierna Mozambique desde la independencia de Portugal en 1975.