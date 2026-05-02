Venezuela acudirá a las adiencias de la CIJ en la disputa territorial que mantiene con Guyana

Archivo - Sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos (archivo) - CIJ-ICJ/UN-ONU, CAPITAL PHOTOS/FRANK VAN BEEK

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha anunciado que acudirá a las "audiencias del proceso incoado", que se llevarán a cabo desde el 4 de mayo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con respecto a la disputa territorial que mantiene con Guyana, a pesar de que no reconoce a dicha Corte y considera el caso abierto a instancias de Guyana una violación del Acuerdo de Ginebra.

"La República Bolivariana de Venezuela informa sobre su participación, a partir de este 4 de mayo de 2026, en las audiencias del proceso incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte internacional de Justicia, en claro desconocimiento y trasgresión del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional", ha destacado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en un comunicado publicado en redes sociales.

El documento reitera la posición de Caracas de no reconocer a la CIJ en lo que respecta al contencioso de lo que denomina Guayana Esequiba y recuerdan el resultado del referéndum consultivo celebrado en Venezuela el 3 de diciembre de 2023.

"Fiel a su posición histórica y al mandato popular expresado en el referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023, Venezuela ratifica que no reconoce la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto. Por tanto, su asistencia a estas audienciasno implica, en modo alguno, su consentimiento ni el reconocimiento a dicha jurisdicción", resalta el comunicado.

Asimismo, hace hincapié en que "Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba".

"La única solución posible para la controversia territorial, en el marco del Derecho Internacional, se encuentra en el Acuerdo de Ginebra", subraya el comunicado, que destaca que Venezuela "no renunciará jamás al territorio que desde su nacimiento le pertenece".

El territorio que reclama Caracas está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el citado laudo.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

Para Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, es el curso del río Esequibo el que delimita la frontera. Durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, las autoridades eligieron a un gobernador para el territorio disputado tras celebrar elecciones legislativas en mayo de 2025.