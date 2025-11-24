Venezuela dice que nombrar terrorista al "inexistente" Cártel de los Soles es una "patraña" para la invasión

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha afirmado que la medida de Estados Unidos de incluir en su lista de grupos terroristas al "inexistente" Cártel de los Soles no es más que una "ridícula patraña" para justificar una "intervención ilegítima", si bien ha remarcado que fracasará al igual que el resto de acciones de "agresión".

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha reaccionado de esta manera a la entrada en vigor este lunes de esta designación, anunciada hace una semana, después de que hubiera sido ya incluida en la lista de sanciones en julio.

"Una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen", ha afeado el ministro venezolano en un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

"Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias", ha dicho Gil, en alusión a las teorías de que esta supuesta organización criminal estaría liderada por el presidente, Nicolás Maduro, y el vicepresidente, Diosdado Cabello.

Gil ha instado a Washington a "rectificar" esta decisión, que se enmarca en su "errática política de agresiones y amenazas" contra Venezuela, en un momento en el que los buques estadounidenses se ciernen de manera intimidatoria sobre las aguas del mar Caribe, escenario este último mes de su supuesta lucha contra las drogas.

Existe disparidad de opiniones acerca de la existencia o no de esta supuesta organización, que según algunos expertos carece de jerarquía y no pasaría de una red de corrupción conformada por políticos y altos cargos de las Fuerzas Armadas que se beneficiarían de acuerdos puntuales con grupos del narcotráfico.